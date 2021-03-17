ФСБ России в оккупированном Крыму отрапортовала, что захватила "украинского агента". Но в действительности речь идет о Владиславе Есипенко – фрилансере "Радио Свобода".

Об этом стало известно из сообщения президента "Радио Свобода" Джейми Флая. Он призвал немедленно освободить журналиста.

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Есипенко следует немедленно освободить

Президент "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Джейми Флай осудил задержание в оккупированном Крыму фрилансера "Радио Свобода" из проекта "Крым.Реалии" Владислава Есипенко.

По его словам, "Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса" в Крыму. Задержание Есипенко при таких обстоятельствах "вызывает тревогу", и его следует немедленно освободить.

Задержание журналиста в Крыму: что известно

16 марта силовики России сообщили, что 10 марта задержали в Крыму Владислава Есипенко. При этом обвинили его в сборе информации "в интересах спецслужб Украины".

Как же происходил это сбор? Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".

Дальше – больше: Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что Есипенко, мол, признался в сотрудничестве с украинской разведкой. А еще и держал в своем автомобиле самодельное взрывное устройство.

Так ли это – неизвестно, ведь даже адвокат, по словам жены Есипенко Екатерины, до сих пор не смог попасть к ее мужу.

Известно только, что Есипенко обвинили в незаконном изготовлении оружия (в России за такое наказывают лишением свободы до 6 лет). Меру пресечения ему уже назначили – арест до 11 мая.