Прокуратура будет ходатайствовать о заключении под стражу 4 задержанных из-за пожара в пансионе для пожилых людей "Золотое время". В огне 21 января погибли 15 человек.

Меру пресечения в виде содержания под стражей могут избрать для владельца домовладения, арендатора дома и его жены, а также администратора "Золотого времени". Об этом заявил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на внеочередном заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности, сообщает "Суспільне". Актуально В Украине может появиться рынок соцуслуг: Зеленский анонсировал реформу после пожара в Харькове Что еще говорят правоохранители Сейчас в домах задержанных проводят обыски. В Нацполиции уже заявили об изъятии документации. Обратите внимание! Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дом престарелых "Золотое время" работал без необходимых документов. В частности, не было даже разрешений на подведение электричества и газа. Пожар в доме престарелых в Харькове 21 января в Харькове произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в доме престарелых "Золотое время".

Жертвами пожара стали 15 человек.

22 января на место трагедии прибыл президент Владимир Зеленский. Он заявил, что в Украине необходимо урегулировать вопрос частных хосписов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что есть 3 версии пожара: поджог; неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами; замыкание электросети.