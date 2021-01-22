Изъяли много документов: задержанных из-за пожара в Харькове могут взять под стражу
Прокуратура будет ходатайствовать о заключении под стражу 4 задержанных из-за пожара в пансионе для пожилых людей "Золотое время". В огне 21 января погибли 15 человек.
Меру пресечения в виде содержания под стражей могут избрать для владельца домовладения, арендатора дома и его жены, а также администратора "Золотого времени". Об этом заявил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на внеочередном заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности, сообщает "Суспільне".
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Что еще говорят правоохранители
- Сейчас в домах задержанных проводят обыски.
- В Нацполиции уже заявили об изъятии документации.
Пожар в доме престарелых в Харькове
- 21 января в Харькове произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в доме престарелых "Золотое время".
- Жертвами пожара стали 15 человек.
- 22 января на место трагедии прибыл президент Владимир Зеленский. Он заявил, что в Украине необходимо урегулировать вопрос частных хосписов.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что есть 3 версии пожара: поджог; неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами; замыкание электросети.
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