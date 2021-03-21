Антон Геращенко отметил: другие активисты хотели освободить его, чтобы он избежал наказания. "Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", – охарактеризовал Геращенко задержание.

В пресс-службе полиции подтверждают: начали производство по статье о хулиганстве. Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Что известно о задержанном

В соцсетях после задержания активисты сразу же опубликовали имя мужчины. Это Влад Сорд – ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер".

Настоящие имя и фамилия мужчины – Владислав Стафийчук.

Он был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Змей".

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