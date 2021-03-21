Задержанному на протесте под ОП предъявили обвинение: ему грозит до 7 лет
На протестах под Офисом Президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявлены обвинения.
Источник:фейсбук Антона Геращенко
Как сообщил заместитель Авакова Антон Геращенко, мужчину обвиняют в хулиганстве. Геращенко добавил к посту видео, на котором подозреваемый бьет стекла в здании Офиса Президента.
Кстати Задержанный полицией после акции по Стерненко – ветеран и основатель издательства
Задержание за разбитые окна
- Геращенко отметил: доказательства его вандализма и хулиганства есть на видео.
- Один из соратников Стерненко Роман Ратушный после задержания мужчины назвал его мирным митингующим.
- Как он рассказал hromadske.ua, активист не имел отношения к беспорядкам. А вандализмом занимались наемные полицейские провокаторы.
- Впрочем, Геращенко считает, что он не был мирным протестующим и должен понести ответственность за свои действия.
- Заместитель Авакова пишет: если же мужчина, которого задержали, был провокатором от полиции, почему тогда в его защиту под участок полиции приехали десятки людей.
Если это действительно так, и полицейский задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала-хулигана, то я не понимаю почему вчера к отделению полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного?
– написал Геращенко.
Антон Геращенко отметил: другие активисты хотели освободить его, чтобы он избежал наказания. "Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", – охарактеризовал Геращенко задержание.
В пресс-службе полиции подтверждают: начали производство по статье о хулиганстве. Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
Что известно о задержанном
- В соцсетях после задержания активисты сразу же опубликовали имя мужчины. Это Влад Сорд – ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер".
- Настоящие имя и фамилия мужчины – Владислав Стафийчук.
- Он был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Змей".
Протесты на Банковой: главное
- Вечером 20 марта, в День рождения Стерненко, активисты пришли на Банковую.
- Они требовали освобождения Стерненко, бросали в здание файеры и разбили стекла.
- Офис Президента разрисовали баллончиками и облили краской
- Акцию завершили салютом.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал часть протестующих провокаторами. Но и признал, что большинство участников акции вели себя спокойно.
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