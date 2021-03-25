Задержанному по делу Семенеченка – Шевченко Новикову разбили все лицо, – адвокат
Одному из фигурантов дела Семена Семенченко и Евгения Шевченко, экс-бойцу "Донбасса", разбили лицо при задержании. Этот боец с позывным "Хаммер" уже фигурировал в деле о похищении человека.
Источник:Телеграм-канал PavlovskyNews
25 марта добровольцу "Донбасса" Александру Новикову с позывным "Хаммер" должны избрать меру пресечения. Накануне он был задержан СБУ.
Кстати Семенченко и Шевченко набирали бывших правоохранителей и военных для частных армий, – СБУ
Почему задержали Новикова
По словам адвоката, ему не объясняли причины задержания и избиения, и при этом Новиков не сопротивлялся.
Все лицо просто синее. Очень большие гематомы под глазами. И это было вчера. Сейчас я думаю, что еще больше травмы проявятся,
– рассказал Михаил Рейзин.
Как рассказывает защитник, его привезли в суд утром четверга. Он добавляет, что в документах, которые предъявили при задержании, никаких доказательств, по его субъективному мнению, нет.
Что известно о Новикове
Бывшего бойца батальона Донбасс Александра Новикова с позывным "Хаммер" уже задерживали в Украине. 24 ноября 2017 года "Рух Визволення", членом которого был Новиков, сообщал, что его схватили в Киеве в районе Индустриального моста около 20 человек, "похожих на спецназовцев".
В сообщении отмечалось, что Новиков – один из организаторов лагеря за принятие антикоррупционных законов под Верховной Радой. Тогда же стало известно, что Новикова задержали по подозрению в похищении человека в 2014 году.
Александр Новиков был арестован одновременно с экс-комбатом батальона "Донбасс" Анатолием Виногродским. По словам его адвоката, дело было закрыто, но его снова открыли.
26 ноября 2017 года в Мариуполе суд арестовал его на два месяца.
Александр Новиков до войны был предпринимателем в Макеевке. С батальоном "Донбассом" был с первого боя под Карловкой.
Дело Семенченко и Шевченко: главное
- 24 марта СБУ объявила о прекращении деятельности так называемой "частной военной компании". Ее учредителям – Семенченко и Шевченко – объявили о подозрении.
- Их также подозревают в возможной организации противоправной схемы по ввозу военных запчастей и товаров из России. Это происходило вне таможенного контроля.
- Между тем Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ, назвал причину объявления ему подозрения от СБУ. По его словам, это связано с фильмом о якобы срыве спецоперации по вагнеровцам.
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