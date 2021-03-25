Одному из фигурантов дела Семена Семенченко и Евгения Шевченко, экс-бойцу "Донбасса", разбили лицо при задержании. Этот боец с позывным "Хаммер" уже фигурировал в деле о похищении человека.

25 марта добровольцу "Донбасса" Александру Новикову с позывным "Хаммер" должны избрать меру пресечения. Накануне он был задержан СБУ.

Кстати Семенченко и Шевченко набирали бывших правоохранителей и военных для частных армий, – СБУ

Почему задержали Новикова

По словам адвоката, ему не объясняли причины задержания и избиения, и при этом Новиков не сопротивлялся.

Все лицо просто синее. Очень большие гематомы под глазами. И это было вчера. Сейчас я думаю, что еще больше травмы проявятся,

– рассказал Михаил Рейзин.

Как рассказывает защитник, его привезли в суд утром четверга. Он добавляет, что в документах, которые предъявили при задержании, никаких доказательств, по его субъективному мнению, нет.

Что известно о Новикове

Бывшего бойца батальона Донбасс Александра Новикова с позывным "Хаммер" уже задерживали в Украине. 24 ноября 2017 года "Рух Визволення", членом которого был Новиков, сообщал, что его схватили в Киеве в районе Индустриального моста около 20 человек, "похожих на спецназовцев".

В сообщении отмечалось, что Новиков – один из организаторов лагеря за принятие антикоррупционных законов под Верховной Радой. Тогда же стало известно, что Новикова задержали по подозрению в похищении человека в 2014 году.

Александр Новиков был арестован одновременно с экс-комбатом батальона "Донбасс" Анатолием Виногродским. По словам его адвоката, дело было закрыто, но его снова открыли.

26 ноября 2017 года в Мариуполе суд арестовал его на два месяца.

Александр Новиков до войны был предпринимателем в Макеевке. С батальоном "Донбассом" был с первого боя под Карловкой.

Дело Семенченко и Шевченко: главное