Следственный судья Приморского районного суда Одессы избрал меру пресечения задержанному командиру разведывательно-диверсионной группы российских боевиков в виде ареста. А также назначил ему залог.

Речь идет о 2 миллионах 88 тысяч гривен. Служба безопасности Украины сообщила о задержании боевика с оккупированных территорий 16 февраля.

Также читайте На сотрудника украинского консульства напали с ножом на службе в России

Что известно о задержанном

По словам силовиков, злоумышленник прибыл на подконтрольную Украине территорию для ведения разведывательной деятельности. По данным следствия, задержанный:

ранее судимый Павел Глущенко – уроженец Луганской области;

в 2014 году участвовал в захвате местного областного управления СБУ и обеспечивал его "охрану";

принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе так называемого "3-го станично-луганского батальона ПДВ ДШБ" как командир разведывательно-диверсионной группы.

Мера пресечения для командира

Во время судебного заседания прокуратура и следователь СБУ требовали для Глущенко меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время судья Лилия Ершова удовлетворила ее частично, назначив:

► залог в размере 2 миллионов 88 тысяч гривен;

► или содержание под стражей сроком на 60 дней.



Павлу Глущенко избрали меру пресечения / Фото "Думская"

Как узнали о Глущенко

Подозреваемый 21 сентября 2020 года, находясь в Киеве, вышел на связь с так называемым депутатом "Народного совета Луганской народной республики" и бывшим членом "МГБ ЛНР".

Мужчина сообщил, что собирается в город Покровск Донецкой области. Ему предложили собрать информацию о размещении позиций, блокпостов, подразделений ВСУ с обязательной фото- и видеофиксацией бронетехники, средств поражения, оружия. За это Глущенко предложили 1 200 долларов, с предварительным авансом – 600 долларов.

Глущенко выполнил задание. После задержания контрразведкой СБУ Глущенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса об участии в террористической группе или террористической организации.