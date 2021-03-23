Задержанному на Банковой ветерану Сорду избрали меру пресечения
Писателю и ветерану Владиславу Стафийчуку (Сорду) Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Источник:24 канал
Стафийчука задержали во время акции протеста на Банковой 20 марта. Туда ветеран пришел, чтобы поддержать осужденного активиста Сергея Стерненко.
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Детали о задержании Сорда
- 20 марта возле Офиса Президента состоялась акция в поддержку Стерненко. В тот день активисту исполнилось 26 лет. Во время протеста люди забросали ОП петардами и зажгли файеры.
- Одного из участников акции задержали. В полиции сообщили, что ему инкриминируют хулиганство.
- До суда Сорд находился в СИЗО. Адвокат рассказывал: правоохранители будут просить для Сорда круглосуточный домашний арест.
Что известно о Сорде
- Владислав Стафийчук (Сорд) – ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер".
- Является автором сборника рассказов "Бездна". Книга вошла в длинный список премии Книга года.
- Женат на украинской писательнице Виктории Гранецкой.
- В поддержку Сорда украинские писатели запустили в сети флешмоб "Творцы своих не бросают".
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