В пункте пропуска "Бачевск" 12 января пограничники задержали 60-летнего украинца. Мужчина переходил границу пешком. По информации СМИ, речь идет о Сергее Свиченко – подозреваемом в так называемом "газовом деле" беглого экс-нардепа Александра Онищенко.

Свиченко – бывший директор "Надра геоцентра". 13 января ВАКС взял его под стражу с альтернативой – более 1 миллиона 747 тысяч гривен залога. Об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Что инкриминируют Свиченко

Свиченко причастен к хищению средств при добыче и продаже газа. Это осуществлялось в рамках соглашения с "Укргаздобычей". Газ этого госпредприятия Онищенко и его соучастники продавали через свои компании. Это нанесло Украине ущерб на более чем 1,6 миллиарда в украинской валюте.

Свиченко – фигурант по делу Онищенко / Фото " Украинской правды"

Обратите внимание! Парламент дал согласие на привлечение Онищенко к ответственности, когда политик уже находился за границей. В ноябре 2019 эк-снардепа задержали в Германии. Берлин отказался экстрадировать подозреваемого.

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