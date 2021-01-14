Пограничники задержали Свиченко – фигуранта "газового дела" Онищенко, – СМИ
В пункте пропуска "Бачевск" 12 января пограничники задержали 60-летнего украинца. Мужчина переходил границу пешком. По информации СМИ, речь идет о Сергее Свиченко – подозреваемом в так называемом "газовом деле" беглого экс-нардепа Александра Онищенко.
Свиченко – бывший директор "Надра геоцентра". 13 января ВАКС взял его под стражу с альтернативой – более 1 миллиона 747 тысяч гривен залога. Об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
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Что инкриминируют Свиченко
Свиченко причастен к хищению средств при добыче и продаже газа. Это осуществлялось в рамках соглашения с "Укргаздобычей". Газ этого госпредприятия Онищенко и его соучастники продавали через свои компании. Это нанесло Украине ущерб на более чем 1,6 миллиарда в украинской валюте.
Свиченко – фигурант по делу Онищенко / Фото " Украинской правды"
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