Занимался терроризмом с боевиками: задержали работника так называемых спецслужб оккупантов
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одесской области уроженца Луганщины. Мужчина проходил службу в так называемом "Министерстве государственной безопасности ЛНР". Задержанный отвечал за пропуск военной техники и оружия на оккупированные территории из России.
Мужчина отвечал за пропуск вооружения из России
Сначала мужчина добровольно вступил в ряды боевиков на территории оккупированной Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Впоследствии задержанный занял уже штатную должность в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР". Новоиспеченному боевику дали оружие и назначили в пункт пропуска "Дьяково" на границе с Россией.
Здесь мужчина отвечал за незаконный пропуск на территорию Украины техники и вооружения.
СБУ допрашивает задержанного по перемещению военной техники
Сейчас задержанного допрашивают. В частности, СБУ интересует перемещение военной техники и информация о кадровых российских офицерах, сотрудничающих с так называемым "Министерством государственной безопасности ЛНР".
Мужчину задержали в Одесской области / Фото пресс-службы СБУ
Фигуранту выдвинули подозрение в участии в террористической группе
Информацию о причастности луганчанина к убийствам и пыткам украинских военных сейчас проверяют. Мужчине сообщили о подозрении в создании террористической группы или организации или участие в ней. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
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