Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одесской области уроженца Луганщины. Мужчина проходил службу в так называемом "Министерстве государственной безопасности ЛНР". Задержанный отвечал за пропуск военной техники и оружия на оккупированные территории из России.

Мужчина отвечал за пропуск вооружения из России

Сначала мужчина добровольно вступил в ряды боевиков на территории оккупированной Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Впоследствии задержанный занял уже штатную должность в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР". Новоиспеченному боевику дали оружие и назначили в пункт пропуска "Дьяково" на границе с Россией.

Здесь мужчина отвечал за незаконный пропуск на территорию Украины техники и вооружения.

СБУ допрашивает задержанного по перемещению военной техники

Сейчас задержанного допрашивают. В частности, СБУ интересует перемещение военной техники и информация о кадровых российских офицерах, сотрудничающих с так называемым "Министерством государственной безопасности ЛНР".



Мужчину задержали в Одесской области / Фото пресс-службы СБУ

Фигуранту выдвинули подозрение в участии в террористической группе

Информацию о причастности луганчанина к убийствам и пыткам украинских военных сейчас проверяют. Мужчине сообщили о подозрении в создании террористической группы или организации или участие в ней. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.