Государственное бюро расследований задержало начальницу одного из управлений Государственной налоговой службы в Полтавской области. Правоохранители поймали ее на получении взятки.

Работница налоговой брала взятки

По предварительной информации, чиновница требовала от представителя компании систематически передавать ей взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Женщина требовала 2,5 % процента от месячного оборота финансовых операций общества. За это гарантировала беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности.

Во время передачи очередной взятки начальницу одного из управлений Государственной налоговой службы в Полтавской области и задержали.

Что грозит нарушительнице

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители пытаются установить всех причастных к совершению преступления.

Также решают вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.



Задержали руководительницу одного из управлений налоговой службы / Фото ГБР Чиновницу поймали на получении взятки / Фото ГБР

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет / Фото ГБР