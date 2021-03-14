Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой взяли под стражу
Подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсона взяли под стражу. По информации представительницы Офиса генпрокурора, это 52-летний мужчина.
Источник:Фейсбук Юлии Усенко
О задержании сообщила начальница департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко. По словам Усенко, подозреваемого задержали по "горячим следам".
Ранее На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову
Мужчина прятал тело в течение времени поисков
Все это время, после совершения ужасного убийства, мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски,
– написала Усенко в фейсбуке.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: коротко
- Девочка исчезла 7 марта в селе Счастливое, что на Херсонщине. Она играла с другими на улице, а вечером мать обнаружила, что Маша исчезла.
- В течение нескольких дней продолжались масштабные поиски. К ним присоединились полицейские, нацгвардейцы и волонтеры.
- 11 марта школьницу обнаружили мертвой в сарае. Тело было спрятано в белый полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.
- Ребенка задушили и, вероятно, изнасиловали.
- 12 марта Машу похоронили.
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