Подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсона взяли под стражу. По информации представительницы Офиса генпрокурора, это 52-летний мужчина.

О задержании сообщила начальница департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко. По словам Усенко, подозреваемого задержали по "горячим следам".

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Мужчина прятал тело в течение времени поисков

Все это время, после совершения ужасного убийства, мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски,

– написала Усенко в фейсбуке.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: коротко