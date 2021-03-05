Сейчас в МИД пытаются сплотить представителей органов власти и гражданского сектора вокруг инициативы "Крымская платформа". Это означает начало действий с целью стремления к конечной цели – деоккупации.

За последние 7 лет было реализовано много инициатив, связанных с Крымом, в частности – резолюцию по территориальной целостности, которая сейчас является фундаментом политики непризнания, а также резолюцию по правам человека. Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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"Наша главная задача это деоккупация (Крыма – 24 канал)", – сообщила первая заместитель главы МИД. В то же время Эмине Джапарова отметила, что необходимо понимать, что за 7 лет ситуация в Крыму не меняется, она ухудшается.

Среди самых угрожающих тенденций – замещение населения, когда искусственно заменяют население и создают такие условия, что граждан Украины фактически выжимают из Крыма, а сотнями тысяч завозят россиян – это меняет этнический состав, что тоже является военным преступлением,

– сказала заместитель главы МИД.

Также Джапарова подчеркнула, что милитаризация Крыма касается не только безопасности Украины, это – о безопасности гораздо более широкого круга стран Черноморского бассейна и стран Средиземноморья.

"Крым является плацдармом для проекции российской агрессии, в частности на регион Ближнего Востока и регион Средиземноморья. Собственно, это наш аргумент, что мы должны действовать и должны создавать новые инициативы. "Крымская платформа" – это и есть фактически новое дыхание в том, что за 7 лет не меняется", – пояснила первая заместитель Дмитрия Кулебы.

Что предусматривает стратегия "Крымской платформы"

В стратегии движения "Крымской платформы", по словам Эмине Джапаровой, есть 3 позиции:

собственно стратегия;

консолидация;

синергия.

Также она сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны вскоре опубликует стратегию деоккупации Крыма во исполнение указа президента Украины, который он подписал в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

Справка. 26 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

"Это очень важный день, который изменил ход оккупации, день, когда мы имели ощущение победы, что мы защитили территориальную целостность Украины. Тогда депутаты-сепаратисты готовились голосовать за такие решения, которые фактически были "красноковровыми" для России", – рассказала Джапарова.

Она отметила, что тогда это голосование не произошло и люди разошлись с чувством победы. В конце концов Россия была вынуждена 27 февраля силой захватить административные здания, добавила первая заместитель главы Минздрава.

Эмине Джапарова о нициативе "Крымская платформа": смотрите видео 24 канала

Эмине Джапарова подчеркнула, что "Крымская платформа" – это важная новая инициативная и призвала стать ее частью.

"История и тема Крыма должна быть вне политической конъюнктурой – это наш национальный интерес, вокруг которого должны сплотиться представители всей политической системы под разными политическими флагами", – подытожила Джапарова.