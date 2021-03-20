Сенатор США Крис Мерфи сообщил, что Артем Сытник должен остаться на посту главы НАБУ. В противном случае это может стоить Украине поддержки Америки. Однако Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о его увольнении.

Глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрения относительно важного эпизода в производстве "Приватбанка". Речь идет об убытках на более, чем 8 миллиардов гривен.

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Достижения Венедиктовой

Подозрение получит даже правая рука Игоря Коломойского – бывший председатель правления "Привата" Александр Дубилет. Однако он бежал в Израиль еще несколько месяцев назад, примерно тогда когда Венедиктовой прислали проект подозрения на подпись.

Для справедливости напомню, что генпрокурор Петра Порошенко Юрий Луценко "порезал" это расследование на куски и разбросал по разным органам, чтобы НАБУ не могло его полноценно расследовать.

Похвалить Венедиктову хочется, но есть несколько моментов. Во-первых, эти подозрения "выжимали" из Венедиктовой несколько месяцев. Во-вторых, стало известно, что начали расследование должностных лиц Нацбанка, которые собственно и забрали "Приватбанк" у Коломойского. Теперь их обвиняют в государственной измене.



Венедиктова подписала важные подозрения / Фото из Фейсбука Ирины Венедиктовой

Больше проблем, чем у Коломойского у тех, кто ему мешает. У него в общем все нормально, как и у его людей, которые уже несколько месяцев сидят в Израиле.

Зеленский внес в парламент законопроекты

Другую причину для оптимизма подал Владимир Зеленский. Президент внес в Верховную Раду законопроект об электронном документообороте в уголовном процессе.

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В случае принятия закон не только сделает уголовный процесс значительно эффективнее, но и уничтожит ряд классических схем его фальсификаций. Например, материалы дела не будут исчезать из-за" потопа в подвале", как это бывает в Национальной полиции.

Однако представление этого хорошего документа Зеленский уравновесил очередным законопроектом об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро. Ключевое отличие от представленных ранее-политическое освобождение Артема Сытника прописано уже прямым текстом.



В парламенте есть законопроект об увольнении Артема Сытника / Фото НАБУ

Это после того, как редакция The Washington Post, Politico, и сенатор от демократов Крис Мерфи заявили, что такие действия могут стоить Украине двухпартийной поддержке Конгресса США.

Негативная реакция США

The Washington Post написали, что новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с тотальной коррупцией в Украине, а также, что президент должен настаивать на проведении судебной реформы, восстановить независимость Национального банка Украины и исключить любые попытки ослабить НАБУ.



Сенатор Крис Мерфи входит в Демократическую партию / Фото АР

Другое уважаемое американское издание Politico процитировало сенатора от демократов Криса Мерфи. Он заявил, что НАБУ должно иметь полномочия, а Сытник должен иметь возможность работать независимо – люди должны бояться его и его деятельности.

Сенатор Мерфи не исключил, что Украина уже в скором времени может лишиться двухпартийной поддержки со стороны Конгресса США.

Хочу четко донести: если в 2021 году темп реформы будет как в 2020, Конгрессу будет трудно продолжить поддержку Украины,

– заявил Мерфи.

Почему Зеленский хочет сменить главу НАБУ

Однако несмотря на все Кабмин Зеленского вносит законопроект об увольнении директора НАБУ по политическим мотивам. Непонятными остаются мотивы президента, в частности, говорится о таких возможных причинах:

месть за Татарова;

ради погребения дела по "Роттердаму +";

для спасения одиозного руководителя Окружного административного суда Киева Павла Вовка;

из-за влияния руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Какие бы мотивы ни были у президента на самом деле, их Зеленский ставит выше безопасности Украины, ведь в войне с Россией мы зависим от поддержки США.

Не Ермак же будет Джавелины на кухне собирать, чтобы русские танки уничтожать. И не Татаров "будет держать кучи" антироссийскую международную коалицию.

Наказание за ложь в декларациях – не будет

"Слуги народа" с коллегами окончательно обезопасили себя от тюрьмы за ложь в декларациях. Несмотря на то, что все парламентские фракции обещали совсем другое. На последней сессионной неделе Рада не рассмотрела соответствующий президентский законопроект.

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Депутатам грозит разве что ограничение свободы – общежитие со свободным режимом, если они солгали на более 9 миллионов гривен. В то же время на Черкасщине посадили мужчину, который украл собачьего корма на 1400 гривен. Несмотря на то, что мужчина признал свою вину и раскаялся, его кинули за решетку на полтора года.

Для "простых" людей тюрьма за кражу собачьего корма, а депутатам – общежитие за скрытые миллионы. Они нас обманули. Я не удивлен. Мы в Центре противодействия коррупции еще раньше говорили, что это обман, и что закончится все именно так.

31 марта – последний день для подачи ежегодных деклараций за 2020 год. До этого времени заседаний Рады больше не будет, а значит обещанный законопроект проголосован не будет. Разумного можно обмануть лишь 1 раз, поэтому электорального разума всем нам.