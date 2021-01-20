Всех вакцинированных от COVID-19 украинцев планируют вносить в единый общий реестр. Большинство граждан не понимают зачем им это. Главные причины создания такого списка назвали в Верховной Раде.

В Украине создадут общий реестр вакцинированных от COVID-19. Об этом на странице в фейсбуке заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

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В общем Радуцкий назвал 3 основных причины создания реестра:

чтобы знать количество вакцинированных;

иметь возможность отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации;

министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов вакцинированных, а без реестра это – невозможно.

Как отметил Радуцкий, начало вакцинации в Украине запланировано с 15 февраля 2021 года. Около 50% украинцев планируют вакцинировать бесплатно.

Что известно о вакцинации в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что вакцину от Pfizer и BioNTech на украинском рынке ожидать не стоит.

Первая партия вакцин в размере 8 миллионов доз должна поступить в рамках глобальной инициативы COVAX.

Прививки из этой партии получат только 4 миллиона украинцев, потому что она вводится дважды.

14 января 2021 года Степанов заявил, что украинцы получат электронные паспорта вакцинации.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала