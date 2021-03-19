Зачем им созваниваться, они не приятели, – Арестович о Зеленском и Байдене
Алексей Арестович уверен, что Джо Байдену и Владимиру Зеленскому нет нужды часто созваниваться, ведь они не приятели. Это стоит делать лишь перед принятием определенного решения.
Источник:24 канал
Об этом представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал в программе "Перекрестный допрос". Он подчеркнул, что разговор должен иметь смысл, а не только "высказывания поддержки".
Стоит прочитать Это уже не холодная война, а ледяная, – Арестович об отношениях Байдена и Путина
"А зачем президенты должны звонить? Они же не приятели, не друзья. Там должен быть конкретный перечень вопросов, сформированный МИД и целым аппаратом обоих государств", – сказал Арестович.
По его словам, только когда этот перечень вопросов будет готов и надо лишь принять решение – тогда президентам нужно созвониться.
Они должны звонить не для того, чтобы поболтать, поздравить друг друга и отметить поддержку. Они должны принять конкретное решение во время разговоров,
– заметил представитель ТКГ.
"Я вообще не понимаю, что такое "позвонить"? Это признак чего? Государство должно вести себя, как государство. Звонок ради звонка – вообще не вижу смысла никакого", – подытожил Арестович.
Телефонный разговор Байдена и Зеленского: коротко
- Сразу после инаугурации Джо Байдена разговор анонсировали 2 президентов. Однако его до сих пор не произошло.
- В The Washington Post опубликовали статью, в которой говорится, что причиной якобы является коррупция в Украине и отношения Зеленского с олигархом Игорем Коломойским.
- Уже 18 марта в Вашингтоне опровергли информацию о том, что от Зеленского якобы что-то требуют в обмен на разговор. Заверили, что звонок впоследствии состоится.
Поделиться новостью