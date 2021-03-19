Алексей Арестович уверен, что Джо Байдену и Владимиру Зеленскому нет нужды часто созваниваться, ведь они не приятели. Это стоит делать лишь перед принятием определенного решения.

Об этом представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал в программе "Перекрестный допрос". Он подчеркнул, что разговор должен иметь смысл, а не только "высказывания поддержки".

Стоит прочитать Это уже не холодная война, а ледяная, – Арестович об отношениях Байдена и Путина

"А зачем президенты должны звонить? Они же не приятели, не друзья. Там должен быть конкретный перечень вопросов, сформированный МИД и целым аппаратом обоих государств", – сказал Арестович.

По его словам, только когда этот перечень вопросов будет готов и надо лишь принять решение – тогда президентам нужно созвониться.

Они должны звонить не для того, чтобы поболтать, поздравить друг друга и отметить поддержку. Они должны принять конкретное решение во время разговоров,

– заметил представитель ТКГ.

"Я вообще не понимаю, что такое "позвонить"? Это признак чего? Государство должно вести себя, как государство. Звонок ради звонка – вообще не вижу смысла никакого", – подытожил Арестович.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского: коротко