"Забудьте фамилию Татаров": Лещенко заявил, что получает угрозы – фото
Член наблюдательного совета Укрзализныци и экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что получает угрозы из-за дела Олега Татарова. Лещенко опубликовал скриншот сообщения от неизвестного, который просит его забыть фамилию Татарова.
Кроме того, в сообщении вспоминают семью экс-нардепа. Об этом Лещенко написал на своей странице в фейсбуке.
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Неизвестные также заявляют, что "у вашей жены есть очень красивый ребенок".
Сегодня получил такое поздравление с наступающими праздниками,
– прокомментировал Лещенко.
Угрозы Лещенко / Скриншот со страницы Лещенко
Что Татаров говорил о Лещенко
- Заместитель главы Офиса Президента Татаров заявил, что экс-нардеп очень активно комментирует его дело, хотя сам якобы "получил от частной компании-застройщика скидку в размере почти 2 миллионов гривен".
- Татаров также отметил, что Лещенко якобы злоупотреблял своими полномочиями, чтобы получить материальную выгоду.
- Однако Национальное антикоррупционное бюро не привлекло Лещенко к ответственности, а он начал активно распространять их новости.
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