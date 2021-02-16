На Закарпатье третий день ищут туриста. Он заблудился вблизи горы Гемба после снежной бури.

Из-за опасности схода лавин ночью спасательную операцию прекратили. Но сегодня, 16 февраля в 6 часов ее снова восстановили.

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В поисках участвуют более 50 человек

В поисках участвуют 56 человек и 11 единиц техники, привлекли даже вертолеты. Никаких прогнозов спасатели не дают, но не теряют надежды найти мужчину живым.

Отметим! Спасатели ГСЧС предостерегли путешественников от походов в горы без подготовки из-за ухудшения погодных условий. Сейчас в горах – сильные метели и опасность схода лавин.

Кого привлекли к поискам

От спасателей привлекли:

8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины, 2-го специального центра быстрого реагирования города Дрогобыч;

а также – 3 волонтера.



На Закарпатье продолжают поиски заблудившегося туриста / Фото ГСЧС

Туриста продолжают искать: смотрите видео

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