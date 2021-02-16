Уже третий день: туриста, заблудившегося в горах, ищут полсотни спасателей
На Закарпатье третий день ищут туриста. Он заблудился вблизи горы Гемба после снежной бури.
Источник:ГСЧС
Из-за опасности схода лавин ночью спасательную операцию прекратили. Но сегодня, 16 февраля в 6 часов ее снова восстановили.
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В поисках участвуют более 50 человек
В поисках участвуют 56 человек и 11 единиц техники, привлекли даже вертолеты. Никаких прогнозов спасатели не дают, но не теряют надежды найти мужчину живым.
Кого привлекли к поискам
От спасателей привлекли:
- 8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины, 2-го специального центра быстрого реагирования города Дрогобыч;
- а также – 3 волонтера.
На Закарпатье продолжают поиски заблудившегося туриста / Фото ГСЧС
Туриста продолжают искать: смотрите видео
В Карпатах заблудился турист: что известно
- Мужчина 14 февраля заблудился вблизи села Березники Свалявского района Закарпатской области.
- Телефонной связи с 40-летним туристом до сих пор нет. Уже 3 ночи он провел в горах при температуре -20 градусов.
- Спасатели привлекли к поискам авиацию, в частности подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС Украины.
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