Українцям, які втратили частину доходів через невчасну виплату, будуть передбачатися компенсації. Зокрема, це стосується зарплат, пенсій та соціальної допомоги.

Відповідний закон, який Рада ухвалила ще на початку лютого, підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв

Цим документом визначили перелік доходів, за порушення термінів виплати яких українцям нараховуватимуть компенсації. Раніше такого чіткого переліку у законодавстві не було, відзначили автори закону.

За затримку чого можна отримати компенсацію:

соціальних виплат;

стипендії,

заробітної плати,

суми індексації грошових доходів;

пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень тощо).

Компенсацію за невчасно виплачену стипендію або пенсію, інші нарахування будуть отримувати за певним порядком і в призначені терміни.

Коли виплачується компенсація

Якщо виплата зарплати затримується на один і більше календарних місяців, роботодавець зобов'язаний нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати.

Заробітна плата, яка не отримана вчасно з вини працівника, компенсації не підлягає.