Верховная Рада намерена ужесточить наказание за уничтожение зеленых насаждений. За такие нарушения хотят значительно увеличить штрафы, а также ввести уголовную ответственность.

Источник: 24 канал

Соответствующий законопроект №3805 29 января одобрили за основу. Такое решение поддержал 281 нардеп.

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Что предусматривает законопроект

Штрафы

За повреждение или уничтожение деревьев и кустарников на объектах благоустройства предлагают значительно повысить штрафы.

Для граждан – до 1700 – 3400 гривен, для должностных лиц или предпринимателей – до 5100 – 8500 гривен. Заметим, что газоны и цветники из-под такой защиты должны исключить.

Заключение

За умышленное уничтожение, повреждение деревьев, кустарников (без соответствующих разрешений), относящихся к зеленым насаждениям, в населенных пунктах, хотят штрафовать от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.

Кроме этого, нарушителей намерены обязывать к исправительным работам на срок до 2 лет или же ограничивать или лишать свободы до 3 лет.

За повторное нарушение или при сговоре людей планируют сажать в тюрьму от 3 до 5 лет.

Если повреждение зеленых насаждений повлекло тяжелые последствия, виновнику будет грозить тюрьма в течение 5-7 лет.

Существенный вред и тяжелые последствия

Существенный вред – это тот, который в 20 раз и более раз превысил необлагаемый минимум. При этом тяжелые последствия – те, которые в 60 раз и более превысили эту норму.