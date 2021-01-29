За уничтожение зеленых насаждений хотят наказывать заключением до 7 лет: детали
Верховная Рада намерена ужесточить наказание за уничтожение зеленых насаждений. За такие нарушения хотят значительно увеличить штрафы, а также ввести уголовную ответственность.
Источник: 24 канал
Соответствующий законопроект №3805 29 января одобрили за основу. Такое решение поддержал 281 нардеп.
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Что предусматривает законопроект
Штрафы
- За повреждение или уничтожение деревьев и кустарников на объектах благоустройства предлагают значительно повысить штрафы.
- Для граждан – до 1700 – 3400 гривен, для должностных лиц или предпринимателей – до 5100 – 8500 гривен. Заметим, что газоны и цветники из-под такой защиты должны исключить.
Заключение
- За умышленное уничтожение, повреждение деревьев, кустарников (без соответствующих разрешений), относящихся к зеленым насаждениям, в населенных пунктах, хотят штрафовать от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.
- Кроме этого, нарушителей намерены обязывать к исправительным работам на срок до 2 лет или же ограничивать или лишать свободы до 3 лет.
- За повторное нарушение или при сговоре людей планируют сажать в тюрьму от 3 до 5 лет.
- Если повреждение зеленых насаждений повлекло тяжелые последствия, виновнику будет грозить тюрьма в течение 5-7 лет.
Существенный вред и тяжелые последствия
Существенный вред – это тот, который в 20 раз и более раз превысил необлагаемый минимум. При этом тяжелые последствия – те, которые в 60 раз и более превысили эту норму.
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