Несмотря на запрет сжигания сухостоя, трагические последствия и огромные штрафы, некоторые украинцы продолжают уничтожать гектары земли. От этого страдают поля, леса, животные и сами же люди.

Только за сутки, 27 марта, пожары от сжигания сухой травы охватили более 70 гектаров.

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Как сообщает ГСЧС, причины пожаров неизменны – человеческий фактор.

Сколько пожаров было на выходных

27 марта во Львовской области к спасателям поступило сообщение о пожаре сухой травы общей площадью более 38 гектаров.

На Сумщине в городах Ромны и Конотоп пожарные дважды выезжали тушить возгорание травы. Первый пожар охватил 2 гектара сухостоя, второй – 150 квадратных метров.

На Житомирщине только за 1 сутки пришлось ликвидировать аж 13 пожаров травы. Всего огонь охватил 27 гектаров. Такие масштабы вызвал ветер, ведь из-за него пламя распространялось на близлежащие поля.

На Кировоградщине пожарные тушили 13 пожаров сухой травы. Наибольшый вспыхнул в селе Борки Александровского района и охватил 1,1 гектара.

Более 6 гектаров пожара сухой травы и камыша возникли в Николаевской области. МЧС боролись с 3 возгораниями.

В Закарпатской области в селе Велятино пожар сухой травы перекинулся на двухэтажный дом. К счастью, там никто не жил, поэтому пострадавших нет.



Пожар в поле / Фото ГСЧС



Сгоревший дом на Закарпатье / Фото ГСЧС

Почему нельзя жечь траву

Есть немало причин, почему жечь траву ни в коем случае нельзя. Прежде всего во время возгораний погибают животные и разрушаются гнезда птиц. В то же время плодородие почвы снижается, воздух загрязняется, а климат меняется.

Кроме того, из-за пожаров травы болеют люди. В частности, повышается риск возникновения опухолей. Также, такие возгорания могут вызвать пожары зданий, уничтожить линии электросетей, газопроводов, лесов и тому подобное.

Пожары в Чернобыле

В начале апреля 2020 года в Чернобыльской зоне загорелась трава, огонь перекинулся на деревья и вызвал масштабный пожар. Уже 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов. В конце апреля возгорание удалось обуздать, однако последствия – плачевные: выгорели гектары территории и погибло много животных.

Чернобыльские пожары из дрона, смотрите видео:

Пожары на Житомирщине

Также в апреле 2020 года пожары возникли и на Житомирщине. Огонь уничтожил десятки домов, а началось все с поджога травы. Более того, огонь уничтожил целое село Магдин Овручского района. Люди были вынуждены бежать.

Как тушили пожары на Житомирщине, смотрите видео:

Штрафы за поджог травы

В апреле 2020 года штрафы за поджог травы существенно увеличили:

за повреждение растительного покрова – от 91 тысячи 80 до 153 тысяч гривен.

за нарушение пожарной безопасности в лесах для граждан – от 1,53 тысячи до 4,59 тысячи гривен.

за нарушение пожарной безопасности в лесах для чиновников – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен.

за уничтожение или повреждение леса огнем для граждан – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен.

за уничтожение или повреждение леса огнем для чиновников – от 10,71 тысячи до 30,6 тысячи гривен.



Штрафы за поджог травы / инфографика 24 канала