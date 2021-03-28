За сутки – более 70 гектаров сгоревшей земли: почему нельзя жечь траву – фото, видео
Несмотря на запрет сжигания сухостоя, трагические последствия и огромные штрафы, некоторые украинцы продолжают уничтожать гектары земли. От этого страдают поля, леса, животные и сами же люди.
Источник:24 канал
Только за сутки, 27 марта, пожары от сжигания сухой травы охватили более 70 гектаров.
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Как сообщает ГСЧС, причины пожаров неизменны – человеческий фактор.
Сколько пожаров было на выходных
- 27 марта во Львовской области к спасателям поступило сообщение о пожаре сухой травы общей площадью более 38 гектаров.
- На Сумщине в городах Ромны и Конотоп пожарные дважды выезжали тушить возгорание травы. Первый пожар охватил 2 гектара сухостоя, второй – 150 квадратных метров.
- На Житомирщине только за 1 сутки пришлось ликвидировать аж 13 пожаров травы. Всего огонь охватил 27 гектаров. Такие масштабы вызвал ветер, ведь из-за него пламя распространялось на близлежащие поля.
- На Кировоградщине пожарные тушили 13 пожаров сухой травы. Наибольшый вспыхнул в селе Борки Александровского района и охватил 1,1 гектара.
- Более 6 гектаров пожара сухой травы и камыша возникли в Николаевской области. МЧС боролись с 3 возгораниями.
- В Закарпатской области в селе Велятино пожар сухой травы перекинулся на двухэтажный дом. К счастью, там никто не жил, поэтому пострадавших нет.
Пожар в поле / Фото ГСЧС
Сгоревший дом на Закарпатье / Фото ГСЧС
Почему нельзя жечь траву
Есть немало причин, почему жечь траву ни в коем случае нельзя. Прежде всего во время возгораний погибают животные и разрушаются гнезда птиц. В то же время плодородие почвы снижается, воздух загрязняется, а климат меняется.
Кроме того, из-за пожаров травы болеют люди. В частности, повышается риск возникновения опухолей. Также, такие возгорания могут вызвать пожары зданий, уничтожить линии электросетей, газопроводов, лесов и тому подобное.
Пожары в Чернобыле
В начале апреля 2020 года в Чернобыльской зоне загорелась трава, огонь перекинулся на деревья и вызвал масштабный пожар. Уже 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов. В конце апреля возгорание удалось обуздать, однако последствия – плачевные: выгорели гектары территории и погибло много животных.
Чернобыльские пожары из дрона, смотрите видео:
Пожары на Житомирщине
Также в апреле 2020 года пожары возникли и на Житомирщине. Огонь уничтожил десятки домов, а началось все с поджога травы. Более того, огонь уничтожил целое село Магдин Овручского района. Люди были вынуждены бежать.
Как тушили пожары на Житомирщине, смотрите видео:
Штрафы за поджог травы
В апреле 2020 года штрафы за поджог травы существенно увеличили:
- за повреждение растительного покрова – от 91 тысячи 80 до 153 тысяч гривен.
- за нарушение пожарной безопасности в лесах для граждан – от 1,53 тысячи до 4,59 тысячи гривен.
- за нарушение пожарной безопасности в лесах для чиновников – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен.
- за уничтожение или повреждение леса огнем для граждан – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен.
- за уничтожение или повреждение леса огнем для чиновников – от 10,71 тысячи до 30,6 тысячи гривен.
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