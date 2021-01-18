В Верховной Раде 15 января зарегистрировали 2 законопроекта, предусматривающие ответственность за проявления сексизма. В частности, за пропаганду гендерных стереотипов может грозить административное задержание. К такой же ответственности уже привлекают за домашнее насилие.

Речь идет о документах под номерами 4598 (о запрете проявлений сексизма) и 4599 об установлении ответственности за проявления сексизма). Среди инициаторов обоих проектов закона – "слуги народа" Александр Корниенко и Галина Третьякова. Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.

Обратите внимание! Третьякова отметилась не одним неоднозначным заявлением – в частности, что у безработных рождаются дети "низкого качества". Однако Корниенко в прошлом году попал уже в сексистский скандал, когда во время пресс-конференции в Николаеве назвал бизнесвумен Татьяну Домбровскую "рабочей бабой, как корабельная сосна".

О чем эти законопроекты

В Законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" авторы документов хотят установить, что:

"сексизм – это любые действия, жесты, визуальные проявления, произносимые или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола".

В то же время эти действия могут быть как публичными, так и частными. И в итоге могут привести к:

нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей;

сексуального, психологического вреда или страдания человека или группы лиц;

создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды;

препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

поддержки и усиления гендерных стереотипов.

Также парламентарии предлагают:

установить полный запрет на сексизм,

прямо запретить в рекламе умещать проявления сексизма.

в Кодексе об административных правонарушениях сексизм приравнять к домашнему насилию.

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Что может грозить за проявления сексизма

Штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов (от 170 до 340 гривен);

или общественные работы на срок от 30 до 40 часов,

или административный арест сроком до 7 суток.

Также предусмотрено, что лицо, которое считает, что к нему был совершен сексизм, имеет право обратиться с жалобой в государственные органы – Национальную полицию, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и/или в суд.

В то же время органы внутренних дел (Национальная полиция) осуществляют административное задержание лица в случае проявления сексизма.

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