За сексизм в Украине могут начать задерживать: инициатива от Корниенко и Третьяковой
В Верховной Раде 15 января зарегистрировали 2 законопроекта, предусматривающие ответственность за проявления сексизма. В частности, за пропаганду гендерных стереотипов может грозить административное задержание. К такой же ответственности уже привлекают за домашнее насилие.
Речь идет о документах под номерами 4598 (о запрете проявлений сексизма) и 4599 об установлении ответственности за проявления сексизма). Среди инициаторов обоих проектов закона – "слуги народа" Александр Корниенко и Галина Третьякова. Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.
О чем эти законопроекты
В Законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" авторы документов хотят установить, что:
- "сексизм – это любые действия, жесты, визуальные проявления, произносимые или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола".
В то же время эти действия могут быть как публичными, так и частными. И в итоге могут привести к:
- нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей;
- сексуального, психологического вреда или страдания человека или группы лиц;
- создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды;
- препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;
- поддержки и усиления гендерных стереотипов.
Также парламентарии предлагают:
- установить полный запрет на сексизм,
- прямо запретить в рекламе умещать проявления сексизма.
- в Кодексе об административных правонарушениях сексизм приравнять к домашнему насилию.
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Что может грозить за проявления сексизма
- Штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов (от 170 до 340 гривен);
- или общественные работы на срок от 30 до 40 часов,
- или административный арест сроком до 7 суток.
Также предусмотрено, что лицо, которое считает, что к нему был совершен сексизм, имеет право обратиться с жалобой в государственные органы – Национальную полицию, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и/или в суд.
В то же время органы внутренних дел (Национальная полиция) осуществляют административное задержание лица в случае проявления сексизма.
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