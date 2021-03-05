За правки к Конституции Верховная Рада возьмется в апреле, – Корниенко
Украинский парламент может начать рассматривать изменения к Конституции в апреле 2021 Прежде всего говорится о тематике децентрализации.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, первое чтение могут проголосовать еще в этой сессии.
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Когда Рада начнет рассматривать изменения к Конституции
У главы "Слуги народа" спросили, когда Верховная Рада начнет рассматривать обещанные изменения к Конституции (речь о децентрализации). Александр Корниенко ответил так:
- При оптимистическом сценарии депутаты проголосуют этот вопрос в первом чтении до конца текущей сессии – до 23 июля 2021 года.
- Ранее этого сделать не удастся, потому что нужно соблюдать ряд процедур до вынесения законопроектов в сессионный зал.
Месяц уйдет на то, чтобы внести законопроект, дождаться альтернативных законопроектов, проголосовать не менее 226 голосами, чтобы отправить в Конституционный Суд. Это произойдет в лучшем случае в середине апреля,
– пояснил депутат.
Заметим, для голосования об изменениях к Конституции действительно достаточно 226 голосов, но только в первом чтении. Для окончательного их утверждения не менее 300 депутатов должны поддержать законопроект.
О каких именно изменения к Конституции Украины идет речь
Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов в 2021 году утвердить правки к Конституции в части децентрализации власти. А именно:
- Введение института префектов в регионах с их регулярной ротацией (префектов может быть 129 по количеству укрупненных районов, или 25 по количеству регионов).
Функция префектов – координировать вертикаль власти и следить за законностью действий местных советов.
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