В течение первых суток 2021 года границу Украины пересекли более 20 тысяч человек. Заметим, что как на въезд, так и на выезд из нашего государства направлялись примерно по 10 тысяч человек.

Что говорят пограничники

Во время пограничного контроля 22 человека не впустили на территорию Украины. 16 из них были потенциальными нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Кроме того, границу пересекли 4,3 тысячи транспортных средств, из них в Украину направлялись примерно на тысячу автомобилей больше.

Обратите внимание! За первые сутки 2020 года на границе оформили 175 тысяч человек и около 30 тысяч транспортных средств. Не пропустили почти 90 человек и 22 потенциальных нелегальных мигранта.

Ситуация на границе: главное