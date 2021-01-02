За первые сутки 2021 границу Украины пересекло на 155 тысяч человек меньше чем в прошлом году
В течение первых суток 2021 года границу Украины пересекли более 20 тысяч человек. Заметим, что как на въезд, так и на выезд из нашего государства направлялись примерно по 10 тысяч человек.
Что говорят пограничники
Во время пограничного контроля 22 человека не впустили на территорию Украины. 16 из них были потенциальными нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
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Кроме того, границу пересекли 4,3 тысячи транспортных средств, из них в Украину направлялись примерно на тысячу автомобилей больше.
Ситуация на границе: главное
- Под конец декабря 2020 года на границе традиционно увеличился пассажиропоток на въезд в Украину.
- Пограничники сообщали, что несколько дней число людей, пересекавших границу, было на уровне почти 90 тысяч путешественников ежедневно.
- Впрочем, в аналогичный период 2019 года пассажиропоток составлял около 300 тысяч человек в сутки.
- В Госпогранслужбе отметили, что после новогодне-рождественских праздников возрастет количество желающих выехать из Украины.
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