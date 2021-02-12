Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова представила отчет о своей работе в должности. После громких скандалов, в том числе и о деле Олега Татарова, она заслуживает увольнения.

Такое предположение высказал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Он изучает резонансное дело Олега Татарова.

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Отчет Венедиктовой

Руководительница Офиса генпрокурора, Ирина Венедиктова, составила отчет, объемом 80 страниц, по своей деятельности.

Юрчишин сравнил предыдущего главу Генпрокуратуры Юрия Луценко и Ирину Венедиктову. По его словам, как когда-то Виктор Чумак "разбил" отчет Луценко, так и сейчас произойдет с итогами работы Венедиктовой.

Я думаю, что этот отчет заслуживает отставки. Венедиктова показывает очень плохие показатели в борьбе с коррупцией,

– подчеркнул он.

Также нардеп отметил, что он не удивится, если запустят сбор подписей об отставке генпрокурора.

Заявление против Офиса Президента

Депутат Юрчишин трижды обращался с официальным запросом в Офис Президента по статусу Олега Татарова. Он задавал всего 2 вопроса:

какой актуален статус заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова; какие должностные обязанности он выполняет.

Зато в ответ ему пришла внутренняя инструкция Офиса Президента о распределении обязанностей в учреждении.

Напомним. Заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова обвиняют в причастности к фальсификации экспертизы по делу застройщика Максима Микитася.

Подробнее о деле читайте здесь.

Поэтому Юрчишин 12 февраля подал заявление уже в Офис генпрокурора на Офис Президента. По его словам, они нарушили Закон, ибо он, как нардеп, должен иметь доступ к общественно важной информации.

Ответ из Офиса генпрокурора Юрчишин должен получить в течение 24 часов с момента регистрации заявления.

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