За отставку Венедиктовой начнут собирать подписи, – Юрчишин
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова представила отчет о своей работе в должности. После громких скандалов, в том числе и о деле Олега Татарова, она заслуживает увольнения.
Источник:24 канал
Такое предположение высказал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Он изучает резонансное дело Олега Татарова.
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Отчет Венедиктовой
Руководительница Офиса генпрокурора, Ирина Венедиктова, составила отчет, объемом 80 страниц, по своей деятельности.
Юрчишин сравнил предыдущего главу Генпрокуратуры Юрия Луценко и Ирину Венедиктову. По его словам, как когда-то Виктор Чумак "разбил" отчет Луценко, так и сейчас произойдет с итогами работы Венедиктовой.
Я думаю, что этот отчет заслуживает отставки. Венедиктова показывает очень плохие показатели в борьбе с коррупцией,
– подчеркнул он.
Также нардеп отметил, что он не удивится, если запустят сбор подписей об отставке генпрокурора.
Заявление против Офиса Президента
Депутат Юрчишин трижды обращался с официальным запросом в Офис Президента по статусу Олега Татарова. Он задавал всего 2 вопроса:
- какой актуален статус заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова;
- какие должностные обязанности он выполняет.
Зато в ответ ему пришла внутренняя инструкция Офиса Президента о распределении обязанностей в учреждении.
Поэтому Юрчишин 12 февраля подал заявление уже в Офис генпрокурора на Офис Президента. По его словам, они нарушили Закон, ибо он, как нардеп, должен иметь доступ к общественно важной информации.
Ответ из Офиса генпрокурора Юрчишин должен получить в течение 24 часов с момента регистрации заявления.
Другие скандальные дела Ирины Венедиктовой
- Противодействие расследованию НАБУ по коррупционным делам.
- Экстрадиция банкира Бахматюка.
- "Роттердам+".
- "Торможение" подозрения "слуге народа" Юрченко.
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