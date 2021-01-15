О жестком карантине, отношении украинцев к вакцинации, роскошном отдыхе Александра Тупицкого и проблемах для Зеленского – в программе "6/9" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой говорил Олег Рыбачук.

Также он прокомментировал ситуацию с закупкой вакцины от COVID-19. Подробнее – читайте на 24 канале.

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О закупках вакцины

Я очень хорошо знаю Украинские реалии. Всегда стараюсь покупать продукты, которые не прошли через глубокую заморозку. Я много читал, что украинские чиновники обещали закупить контейнер с соответствующими условиями.

Но речь идет о том, что эту вакцину постоянно надо держать в температуре. Если температура меньше, она просто перестает действовать и поэтому мы можем заплатить за дорогую вакцину, но она не будет иметь эффекта.

Со Степановым – очень печальная история, по нему должна плакать Венедиктова. Имею в виду прокуратуру. Он откровенно отстранил госпредприятие, специально созданное для закупки. Так делали его предшественники.

Всегда самой коррумпированной схемой у Минздрава была закупка лекарств через посредников. И только Супрун, которую многие хотят назвать "доктором смерть", убрала такую возможность. Степанов же ее нескрываемо отстаивает.

Справка. Глава предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов обвинил Минздрав в том, что ведомство блокирует закупку вакцины.

Ведь китайская вакцина от Sinovac будет закупаться не напрямую, а по схеме времен Януковича – через фирму прокладку.

Туда реально должна смотреть прокуратура. Потому что уже сейчас есть публикации о том, во сколько раз дешевле мы могли закупить лекарства. Степанов откровенно нарушает элементарные функции государственного управления.

Об отдыхе Тупицкого

Общество требует справедливости, поэтому для Александра Тупицкого и других судей ситуация очень опасна. Украине не обойтись без судебной реформы.

Как Рыбачук комментирует роскошные "каникулы" Тупицкого – читайте здесь.

О проблемах для Зеленского

Судебная реформа стала настолько несправедливой, что сейчас есть самый большой запрос на справедливость. Украинцы весной могут начать серьезный бунт из-за ситуации с КСУ.

Что ждет президента Зеленского – читайте по ссылке.