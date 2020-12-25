За украинской противокорабельной крылатой ракетой "Нептун" формируется очередь иностранных армий. Первым импортером станет Индонезия.

Индонезия увеличивает оборонный бюджет

Рынки Индо-Тихоокеанского региона заинтересованы в современном качественном вооружении и постепенно увеличивают свою долю в мировом импорте оружия. Об этом сообщает Defense Express.

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Одной из таких стран этого региона является Индонезия. Украина имеет шансы экспортировать высокотехнологичное вооружение в эту страну.

В течение последних 10 лет оборонный бюджет Индонезии вырос почти вдвое в долларовом эквиваленте. Увеличение оборонного бюджета в 2021 году правительство Индонезии прежде всего связывает с необходимостью поддержания и модернизации возможностей вооруженных сил страны.

В компании "Прогресс" изданию пояснили, что после длительных переговоров компании удалось убедить индонезийскую сторону в преимуществах украинского вооружения.

Та готова импортировать "Нептун"

В результате с Индонезией подписали Меморандум о заключении контракта на поставку ракетного комплекса "Нептун" от киевского конструкторского бюро "Луч".

Это означает, что Индонезия может стать первым зарубежным покупателем "Нептуна".

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О чем свидетельствует это сотрудничество Украины с Индонезией

о доверии индонезийских представителей украинскому производителю оружия;

если проект будет успешным, украинские предприятия получат деньги, которые можно будет направить на реализацию других проектов, необходимых для усиления обороноспособности страны.

Кроме договоренностей по "Нептуну", "Прогресс" в скором времени может заключить контракты и на поставку и другой украинской продукции – радаров и авиационных ракет.

Что известно о "Нептуне"?

Это украинский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360. Изготовляет его конструкторское бюро "Луч".



Он может сдерживать агрессию со стороны противника, усиливать контроль над территориальными водами, укреплять защиту военно-морских баз и других береговых объектов в тех направлениях, из которых могут напасть оккупанты.



С 23 августа 2020 года комплекс приняли на вооружение Вооруженных сил Украины.

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