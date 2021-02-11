Из исполняющего обязанности в вице-премьеры: за Витренко скоро снова могут голосовать в Раде
"Слуга народа" может снова предложить Юрия Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики. По словам Александра Корниенко, это будет понятно после заседания фракции в понедельник, 15 февраля.
Источник:Интерфакс-Украина
Замглавы фракции подчеркнул, что если "слуги народа" поддержат кандидатуру Витренко, то согласно Конституции внесут соответствующее представление.
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Вопрос еще на стадии обсуждения, – Корниенко
Премьер-министр вернет его в Верховную Раду, когда парламент будет планировать голосование. На данный момент вопрос еще обсуждается. В понедельник на фракции придем к окончательному решению, будет ли это на этой неделе, или на следующей,
– заметил Корниенко.
Рада дважды провалила голосование за Витренко
Отметим, что уже дважды нардепы проваливали голосование за назначение Юрия Витренко. Первый раз – 17 декабря – "за" проголосовали 186 парламентариев.
28 января исполняющему обязанности министра энергетики удалось собрать 204 голоса. Сам Витренко обещал, что в случае второго фиаско в Раде распрощается с Минэнергетики и пойдет в бизнес, однако передумал.
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