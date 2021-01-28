В парламенте проводят предварительное "голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером по вопросам энергетики. Правда голосуют сейчас в приложении для мобильных телефонов фракции "Слуга народа".

Источник: LB.ua

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения Витренко после перерыва на заседании 28 января.

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Сколько нардепов уже проголосовали

По информации источника издания, свою позицию относительно назначения Витренко уже высказали более 120 парламентариев. В частности, за проголосовали 115 депутатов, против – 13. Еще 122 пока не голосовали.

Что известно о приложении

О появлении мобильного приложения для "слуг" стало известно 27 января.

В нем всех "слуг" разделили на группы, например, "группа Кравчук".

Также в приложении есть возможность проводить опрос относительно намерений нардепов поддержать определенные законопроекты.

Обратите внимание! 25 января поддержать кандидатуру Витренко призвал "слуг" президент Зеленский на заседании фракции. Также нардепы приняли решение о сборе подписей за его назначение. При этом Витренко не согласился с предложением депутатов отказаться от премии в 4 миллиона долларов за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Кто будет голосовать за Витренко

Источники журналистов сообщили, что ситуация и "расписание" во фракции "Слуга народа" якобы изменились.

За Витренко вроде бы согласились отдать голоса депутаты, приближенные к Ринату Ахметову. В обмен за это они хотят обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию.

В то же время приближенные к Игорю Коломойскому парламентарии после конфликта вокруг нардепа Александра Дубинского, могут не отдать своих голосов за назначение Витренко.

Еще 27 января достоверно не было известно, в какой день в Раде будет проходить голосование. По информации заместителя председателя фракции Евгении Кравчук, это может произойти на заседании в четверг, 28 января. Однако другие представители фракции рассматривают и другие варианты, в частности, в пятницу, поскольку идет сбор подписей.

История с назначением Витренко