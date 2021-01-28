Назначение Витренко: как депутаты голосуют в мобильном приложении "Слуги народа"
В парламенте проводят предварительное "голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером по вопросам энергетики. Правда голосуют сейчас в приложении для мобильных телефонов фракции "Слуга народа".
Источник: LB.ua
Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения Витренко после перерыва на заседании 28 января.
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Сколько нардепов уже проголосовали
По информации источника издания, свою позицию относительно назначения Витренко уже высказали более 120 парламентариев. В частности, за проголосовали 115 депутатов, против – 13. Еще 122 пока не голосовали.
Что известно о приложении
- О появлении мобильного приложения для "слуг" стало известно 27 января.
- В нем всех "слуг" разделили на группы, например, "группа Кравчук".
- Также в приложении есть возможность проводить опрос относительно намерений нардепов поддержать определенные законопроекты.
Кто будет голосовать за Витренко
- Источники журналистов сообщили, что ситуация и "расписание" во фракции "Слуга народа" якобы изменились.
- За Витренко вроде бы согласились отдать голоса депутаты, приближенные к Ринату Ахметову. В обмен за это они хотят обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию.
- В то же время приближенные к Игорю Коломойскому парламентарии после конфликта вокруг нардепа Александра Дубинского, могут не отдать своих голосов за назначение Витренко.
Еще 27 января достоверно не было известно, в какой день в Раде будет проходить голосование. По информации заместителя председателя фракции Евгении Кравчук, это может произойти на заседании в четверг, 28 января. Однако другие представители фракции рассматривают и другие варианты, в частности, в пятницу, поскольку идет сбор подписей.
История с назначением Витренко
- Впервые за назначение Витренко министром энергетики в Раде голосовали 17 декабря 2020 года.
- По итогам голосования его кандидатуру поддержали лишь 186 депутатов вместо 226 необходимых.
- Впоследствии в "Слуге народа" заявили, что в январе этот вопрос снова вынесут на рассмотрение нардепов, поскольку альтернативы Витренко на этой должности нет.
- После этого Кабмин назначил его исполняющим обязанности министра энергетики.
- Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову такое решение правительства крайне не понравилось.
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