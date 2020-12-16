За месяц НАПК разоблачило более 400 коррупционеров: где больше всего
Национальное агентство по предупреждению коррупции за ноябрь обнаружило 455 коррупционеров. Более трети из них являются депутатами местных советов.
Сколько коррупционеров наказали
В ноябре 72 человек привлекли к уголовной ответственности, 382 – к административной, 9 – к дисциплинарной. Об этом сообщили на странице НАПК в фейсбуке.
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Уголовная ответственность
Наказали 7 депутатов местных советов, 4 полицейских и 2 таможенников.
Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за:
- предложение, обещание или предоставление взятки – 41 раз;
- принятие или получение взятки – 10 раз;
- ложь в декларациях – 8 раз.
Административная ответственность:
К ней привлекли 186 депутатов местных советов, 19 полицейских и 25 работников государственной службы.
Чаще всего наказывали за:
- несвоевременное представление декларации – 357 раз;
- конфликт интересов – 14 раз;
- замалчивание о существенных изменениях в имущественном состоянии – 9 раз.
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