Национальное агентство по предупреждению коррупции за ноябрь обнаружило 455 коррупционеров. Более трети из них являются депутатами местных советов.

Сколько коррупционеров наказали

В ноябре 72 человек привлекли к уголовной ответственности, 382 – к административной, 9 – к дисциплинарной. Об этом сообщили на странице НАПК в фейсбуке.

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Уголовная ответственность

Наказали 7 депутатов местных советов, 4 полицейских и 2 таможенников.

Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за:

предложение, обещание или предоставление взятки – 41 раз;

принятие или получение взятки – 10 раз;

ложь в декларациях – 8 раз.

Административная ответственность:

К ней привлекли 186 депутатов местных советов, 19 полицейских и 25 работников государственной службы.

Чаще всего наказывали за:

несвоевременное представление декларации – 357 раз;

конфликт интересов – 14 раз;

замалчивание о существенных изменениях в имущественном состоянии – 9 раз.

Сколько коррупционеров разоблачили / Инфографика НАПК