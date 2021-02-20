За коррупцию Тупицкому грозит 3400 гривен штрафа, – НАПК
Какое еще – кроме штрафа – наказание грозит отстраненному от исполнения обязанностей главы Конституционного Суда Александру Тупицкому?
Источник:"Радио НВ"
Об этом спросили у главы НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) Александра Новикова.
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Что сказали в НАПК о возможном наказании Тупицкого
Если Александра Тупицкого признают виновным в незаконном недекларировании земельного участка в Крыму и ведении производства с конфликтом интересов – как его накажут? На это ответил глава НАПК Александр Новиков.
Он (Тупицкий – 24 канал) заплатит штраф в размере 3400 гривен. А также его внесут в реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения,
– сказал Новиков.
Он также напомнил и о другом: закон Украины о Конституционном Суде предусматривает, что лицо, не соответствующее высоким этическим стандартам звания судьи КСУ, не может находиться на этом посту. И процедура увольнения судьи в Украине есть:
- "Должна заседать этическая комиссия, оценить соответствие этическим стандартам судьи, и может принять решение – по результатам затем уже судебного решения в этом протоколе – о лишении статуса судьи".
Кто такой Тупицкий и коротко о скандалах вокруг него
Александр Тупицкий стал судьей КСУ в 2013 году указом президента Януковича. Когда тот был главой области, Тупицкий работал судьей Куйбышевского райсуда Донецка. В 2010 – 2013 годах был судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах.
- Масштабный скандал вокруг Тупицкого возник после того, как Конституционный Суд отменил наказание за незаконное декларирование.
- 29 декабря 2020 – Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца после ходатайства прокуратуры.
- 19 января 2021 – Тупицкому сообщили о подозрении относительно заведомо ложных показаний и подкупа свидетеля.
Тупицкий ни в чем-то виновным, ни даже подозреваемым себя не признал.
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