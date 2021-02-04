За кого проголосовали бы украинцы во втором туре президентских выборов: опрос
Большинство украинцев снова бы проголосовали за Владимира Зеленского, если бы второй тур президентских выборов состоялся в ближайшее время. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", действующий глава государства держит первенство в паре со всеми основными оппонентами.
Источник: "Рейтинг"
В частности, если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, за последнего проголосовали бы 44%. В то же время за действующего президента Украины – 56%.
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Владимир Зеленский против Юлии Тимошенко и Юрия Бойко: результаты опроса
Если бы соперницей Зеленского во втором туре была глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, 55% украинцев готовы были бы поддержать шестого президента.
- Владимир Зеленский – 55%;
- Юлия Тимошенко – 45%.
Зато Юрия Бойко во втором туре выборов готовы поддержать 40% опрошенных, тогда как Владимира Зеленского – 60%.
Юрий Бойко против Петра Порошенко
В то же время в возможной паре Юрий Бойко против Петра Порошенко, победу одержал бы нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
- Юрий Бойко – 51%;
- Петр Порошенко – 49%.
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