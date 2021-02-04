Большинство украинцев снова бы проголосовали за Владимира Зеленского, если бы второй тур президентских выборов состоялся в ближайшее время. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", действующий глава государства держит первенство в паре со всеми основными оппонентами.

Источник: "Рейтинг"

В частности, если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, за последнего проголосовали бы 44%. В то же время за действующего президента Украины – 56%.

Читайте также Свежий президентский рейтинг: сколько украинцев поддерживают Зеленского

Владимир Зеленский против Юлии Тимошенко и Юрия Бойко: результаты опроса

Если бы соперницей Зеленского во втором туре была глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, 55% украинцев готовы были бы поддержать шестого президента.

Владимир Зеленский – 55%;

Юлия Тимошенко – 45%.

Зато Юрия Бойко во втором туре выборов готовы поддержать 40% опрошенных, тогда как Владимира Зеленского – 60%.

Юрий Бойко против Петра Порошенко

В то же время в возможной паре Юрий Бойко против Петра Порошенко, победу одержал бы нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Юрий Бойко – 51%;

Петр Порошенко – 49%.

Справка. Социологическая группа "Рейтинг" 2 – 3 февраля провела опрос, в котором приняло участие население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Общее количество – 2000 респондентов. Опрос состоялся путем телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.