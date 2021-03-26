В Україні планують штрафувати за зображення держави без окупованих територій. Також у документі пропонують карати за публічне заперечення Голодомору, Голокосту та депортпації кримських татар.

Відповідний законопроєкт № 5166 вже зареєстрували у парламенті. Документ пропонує ухвалили комітет з екологічної безпеки.

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Які штрафи передбачені у законопроєкті

Згідно з ініціативою, штрафувати будуть за зображення чи обриси території України без тимчасово окупованих її частин. Мовиться про зображення у друкованій продукції, рекламі, сувенірах, картах та схемах.

Штраф, передбачений за порушення, – від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 85 – 170 тисяч гривень.

Можуть карати і за заперечення Голокосту та Голодомору

Також у законопроєкті міститься пропозиція карати за публічне заперечення Голодомору, Голокосту та факту депортації кримських татар, або виправдання організаторів та виконавців цих злочинів.

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Якщо ініціативу підтримають, то за такі вчинки загрожуватиме штраф у розмірі 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян – тобто 34 тисячі гривень. Інший варіант покарання – до 200 годин громадських робіт.

Повторне порушення коштуватиме значно більше – 51 – 85 тисяч гривень або ж громадські роботи – від 150 до 240 годин.

Важливо! Якщо ці порушення вчинили публічні люди або посадовці держорганів, то штраф становитиме 85 – 119 тисяч в українській валюті або 150 240 годин громадських робіт.

За позбавлення права власності на ТОТ – кримінальна відповідальність

Зазначимо, що цей закон також передбачає кримінальну відповідальність за позбавлення права власності на окупованих територіях. Це актуально, адже з березня 2021, згідно з указом Путіна, у більшості районів окупованого Криму заборонили володіти земельними ділянками іноземцям. Звісно, до іноземців окупанти віднесли і українців.

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