В Украине планируют штрафовать за изображение государства без оккупированных территорий. Также в документе предлагают наказывать за публичное отрицание Голодомора, Холокоста и депортации крымских татар.

Соответствующий законопроект № 5166 уже зарегистрировали в парламенте. Документ предлагает принять комитет по экологической безопасности.

К теме Против Рабиновича открыли уголовное дело из-за карты без Крыма

Какие штрафы предусмотрены в законопроекте

Согласно инициативе, штрафовать будут за изображение или очертания территории Украины без временно оккупированных ее частей. Речь идет об изображениях в печатной продукции, рекламе, сувенирах, картах и схемах.

Штраф, предусмотренный за нарушение – от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 85 – 170 тысяч гривен.

Могут наказывать и за отрицание Холокоста и Голодомора

Также в законопроекте содержится предложение наказывать за публичное отрицание Голодомора, Холокоста и факта депортации крымских татар, или оправдание организаторов и исполнителей этих преступлений.

Читайте также Уходи прочь, плюгавый, – крымские татары ответили Путину относительно Крыма

Если инициативу поддержат, то за такие поступки будет грозить штраф в размере 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть 34 тысячи гривен. Другой вариант наказания – до 200 часов общественных работ.

Повторное нарушение будет стоить значительно больше – 51 – 85 тысяч гривен или общественные работы от 150 до 240 часов.

Важно! Если эти нарушения совершили публичные люди или должностные лица госорганов, то штраф составит 85 – 119 тысяч в украинской валюте или 150 – 240 часов общественных работ.

За лишение права собственности на ВОТ – уголовная ответственность

Отметим, что этот закон также предусматривает уголовную ответственность за лишение права собственности на оккупированных территориях. Это актуально, ведь с марта 2021 года, согласно указу Путина, в большинстве районов оккупированного Крыма запретили владеть земельными участками иностранцам. Конечно, к иностранцам оккупанты отнесли и украинцев.

Актуально Что делать украинцам, которых Россия лишила участков в Крыму: советы МИД