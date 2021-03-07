За годы независимости в Украине на службе погибли более 1 600 правоохранителей
В мире 7 марта отмечают День памяти полицейских, погибших на службе. За годы независимости Украины при исполнении обязанностей умерли более 1 600 работников Министерства внутренних дел.
Источник:фейсбук МВД Украины
Эти правоохранители погибли, защищая покой и безопасность украинцев.
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Сколько сотрудников МВД погибли на службе
При исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погиб 1 671 работник органов внутренних дел,
– отметили в ведомстве.
В частности, начиная с 2015 года, на службе умерли 44 полицейских, из них 5 – в зоне боевых действий на Донбассе. Кроме того, жизнь еще 22 полицейских оборвалась в результате осложнений после коронавируса.
Смерть полицейских на службе: резонансные дела
- Бывший боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев 25 сентября 2016 года убил 2 сотрудников патрульной полиции в Днепре. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.
- Кроме того, в Днепре 19 июня 2020 года мужчина при задержании застрелил полицейского. Правоохранитель, истекая кровью, все-таки смог надеть на своего убийцу наручники.
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