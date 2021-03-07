В мире 7 марта отмечают День памяти полицейских, погибших на службе. За годы независимости Украины при исполнении обязанностей умерли более 1 600 работников Министерства внутренних дел.

Эти правоохранители погибли, защищая покой и безопасность украинцев.

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Сколько сотрудников МВД погибли на службе

При исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погиб 1 671 работник органов внутренних дел,

– отметили в ведомстве.

В частности, начиная с 2015 года, на службе умерли 44 полицейских, из них 5 – в зоне боевых действий на Донбассе. Кроме того, жизнь еще 22 полицейских оборвалась в результате осложнений после коронавируса.

Справка. 7 марта – Международный день памяти полицейских, погибших на службе.

Смерть полицейских на службе: резонансные дела