В Украине за 11 месяцев 2020 года умерло 549 170 человек. Это – на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В то же время родилось 268,9 тысяч человек, это – на 6,2% меньше. Об этом сообщил Госстат Украины.

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Количество умерших увеличилось

В ноябре 2020 года зафиксировали значительный рост количества умерших. По сравнению с ноябрем 2019 – на 35%, то есть до 63,44 тысячи человек. В то время как количество новорожденных в ноябре снизилось на 11,7% – до 21,62 тысячи человек.

Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда количество умерших превысило данные за аналогичный период 2019:

первым был июнь – 8,4%;

вторым – август с 3,9%;

третьим – сентябрь с 15,4%;

четвертым – октябрь с 17,5%.

Почему такие показатели

Показатель в июне мог быть связан с чрезвычайно резким снижением смертности в мае 2020 года. Его можно объяснить сильными колебаниями в статистике за май – июнь позапрошлого года.

По итогам ноября количество умерших в 2020 году впервые превысило число умерших в 2019 году в такой период.

Какое населения Украины

Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 декабря 2020 года было 41 миллион 629,93 тысячи человек. Это – на 292,74 тысячи или на 0,7% меньше, чем годом ранее.

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