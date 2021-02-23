23 февраля суд в Одессе вынес приговор по одному из уголовных дел, которые инкриминируются местному активисту Сергею Стерненко. Он получил 7 лет и 3 месяца тюремного заключения. Судебный процесс давно приобрел признаки политического, к чему приложили руки все стороны.

Рассказываем, кто такой Сергей Стерненко, за что его судили и судят, почему его дело вызвало сумасшедший резонанс и имеет потенциал стать украинской версией "дела Дрейфуса".

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Кто такой Сергей Стерненко

Стерненко – одесский активист, в 18 лет – участник Революции Достоинства и руководитель местной ячейки "Правого сектора", запомнился организацией "мусорных люстраций" и отменой концертов российских или пророссийских артистов. После конфликта в организации Стерненко ушел на "вольные хлеба" и стал одним из последовательных противников мэра Одессы Геннадия Труханова.

Стерненко был одним из организаторов уличных акций, очень портивших настроение Труханова. Вскоре на молодого активиста было совершено несколько нападений. По убеждению самого Стерненко, за ними стоял Труханов.

Во время третьего нападения, которое произошло 24 мая 2018 года, погиб человек – Иван Кузнецов. Он был одним из двух нападавших, другой, Александр Исайкул, ныне скрывается от украинского правосудия в России.

После этих событий история Сергея Стерненко приобрела всеукраинский резонанс, а он сам стал знаменитостью. Тогда же к делу присоединился скандально известный юрист Януковича Андрей Портнов и пророссийские СМИ. Их совместными усилиями, очень похожими на давление на суд, Сергей Стерненко оказался на скамье подсудимых.

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Дела против Стерненко

Участие в наркоторговле

Неудобный для одесской власти активист давно был под прицелом местной полиции. Ее силами против Стерненко в 2017 году было возбуждено дело о возможном "крышевании" наркопритонов.

По версии следствия, возглавляемый Стерненко одесский "Правый сектор" осуществлял незаконные рейды и нападения на представителей местной наркомафии, а осенью 2014 года обложил их данью и получал от "барыг" деньги за невмешательство. Собственно из-за конфликта из-за распределения денег (6 тысяч долларов) Стерненко вроде бы и покинул организацию.

Сергей Стерненко эти обвинения отрицает и отмечает, что нападения на "барыг" были не ради денег, а как акт борьбы с наркомафией. "Правый сектор", по его словам, покинул из-за идеологических разногласий.

Прослушка Стерненко и "барыг" – 2014 год:

Материалы прослушки, которые якобы доказывают версию следствия, Стерненко называет фейком.

Также Стерненко обращает внимание на важный факт. Вроде бы делу о событиях осени 2014 года дали ход лишь в 2017 году – после беспорядков у Летнего театра, активным участником которых был Стерненко.

Летний театр

18 ноября 2017 года в Одессе митинг против застройки Летнего театра перерос в массовые беспорядки, в ходе которых пострадали десятки людей. Сергея Стерненко арестовали и обвинили в нападении на полицейских – якобы он чуть ли не лично разбил голову руководителю областной полиции Дмитрию Головину (ныне под следствием за коррупцию). Никаких доказательств не было, но суд отправил активиста в СИЗО. Впоследствии за Стерненко внес залог 600 000 гривен тогдашний одесский губернатор Максим Степанов (ныне – глава Минздрава).

Дело о смерти Ивана Кузнецова

Кузнецов был одним из двух хулиганов, напавших на Сергея Стерненко и его девушку в мае 2018 года. Кузнецов и второй нападающий – Александр Исайкул, не учли, что Стерненко был научен горьким опытом предыдущих нападений, а потому был вооружен ножом. В итоге Кузнецов погиб от того самого ножа, а Исайкул убежал. Сейчас они признаны нападавшим официально, но из-за смерти одного и бегства второго никто из них не был привлечен к ответственности.

В действиях Сергея Стерненко же увидели признаки превышения норм необходимой самообороны. Сам активист так не считает, но в СБУ, которая занимается этим делом, уверены в обратном.

Сергей Стерненко – интервью:

Похищение Щербича

Весной 2015 года неизвестные похитили и пытали Сергея Щербича. Этот человек в дни Революции Достоинства был активным деятелем "антимайдана", руководил "титушками" и был членом пророссийской партии "Родина". В 2015 году он был избран депутатом райсовета Одесской области, а 24 апреля Щербича похитили, угрожая оружием.

Похитители якобы пытали Щербича и требовали, чтобы он отказался от мандата. После этого похитители отпустили свою жертву, но забрали банковскую карту и наличные (300 гривен).

Щербич обратился в полицию, но не смог назвать своих похитителей. Впоследствии он сообщит, что знал их, но имена были названы следствием лишь через 5 месяцев – 8 сентября 2015 года.

Со слов Щербича, его похитители – Сергей Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Оба были арестованы, но 11 сентября вышли под залог в 60 тысяч гривен, которые собрал "Правый сектор", впоследствии его заменили на личное обязательство.

После освобождения Сергей Стерненко назвал дело сфабрикованным и обвинил во всем Петра Порошенко (сейчас он и его сторонники обвиняют во всем уже действующего президента – Владимира Зеленского).

После этого дело на несколько лет "заморозили" и активировали только в 2018-м. К этому руку приложил Андрей Портнов (о чем он сам регулярно хвастается в соцсетях).

Приговор по делу Щербича был оглашен 23 февраля 2021 года – Стерненко признали виновным – получил 7 лет и 3 месяца колонии.

Сергей Стерненко сам рассказывает о своем деле:

Аргументами для суда стали показания самого Щербича, факт существования у Стерненко травматического оружия и данные биллинга мобильных.

Защита активиста была построена не столько на опровержении доказательств (хотя и это имело место), сколько на факте того, что Щербич – человек пророссийских взглядов, что был участником "Антимайдана". Впрочем, суд не решился дать оценку моральным качествам Щербича, как и многим другим сторонникам режима Януковича (тому самому Портнову, Лукаш и другим людям из обслуги четвертого президента Украины). Почти все они сейчас на свободе и стремятся к реваншу.

Почему процессы являются политическими

Превращению судебного процесса в политическое шоу способствовали, пожалуй, все стороны. Сам Стерненко сразу увидел "руку кукловодов" во всех своих делах. Сначала это был Труханов, потом Порошенко, потом Аваков и Портнов, затем – Медведчук, а ныне – Венедиктова и Зеленский.

Слова Стерненко активно подхватили его сторонники, которые увидели в процессе попытку пророссийского реванша бывших регионалов. В поддержку активиста люди вышли на улицы, благодаря чему дело получило огласку.

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Пророссийские силы также не стояли в стороне: пока работали сейчас заблокированные каналы Медведчука – они лили грязь на Стерненко и его сторонников, самого активиста вопреки нормам закона и презумпции невиновности упорно называли "убийцей", тему Стерненко активно и односторонне разрабатывало интернет-издание "Страна", постоянно пиарился на процессе и своей роли в нем Андрей Портнов.

Одним словом, делалось все, чтобы убедить всех и себя в том числе, что пророссийские силы остаются влиятельными и важными.

Стерненко защищает себя сам:

Когда-то "дело Дрейфуса" раскололо французское общество и повлекло большие изменения в государстве, сейчас "Дело Стерненко" в Украине поднимает крайне важные вопросы и имеет все шансы стать отечественным аналогом. Украинские версии знаменитого "Я обвиняю" уже давно написаны, залайканы и откомментированы, но конца истории пока нет.

Что с правосудием

На фоне политических споров вокруг Сергея Стерненко само правосудие отошло на второй, если не на третий план. И это является главной проблемой.

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Не секрет, что украинским судам не доверяют, они коррумпированы, ангажированы, находятся под влиянием и давлением тех или иных лиц, а еще не квалифицированы и иногда просто ужасны.

То же можно сказать о МВД, прокуратуре и СБУ – эти структуры себя дискредитировали и имеют чрезвычайно низкий уровень доверия в обществе. Это является бесспорным фактом и он бросает тень на всю систему правосудия в государстве. Такая ситуация сложилась не за один день – в этом виновата не только нынешняя власть, но и все предыдущие, но факт остается фактом.

Важно

Возникает вопрос – Может ли быть честным и справедливым приговор, если система коррумпирована?

С другой стороны, возникает моральная дилемма – может ли человек, который говорит правильные вещи и является патриотом, нарушать закон, даже против негодяев.

Третий вопрос – как доказать вину или невиновность, если само правосудие себя дискредитировало.

Ответить на эти вопросы должен каждый сам для себя.



Где состоятся акции в поддержку Стерненко / Инфографика 24 канала