Советский Союз в 1949 году стал второй страной, которая провела испытания атомной бомбы. Для США это событие стало настоящим шоком. Это означало одно: кто-то передал американские атомные секреты Советскому Союзу. Это был настолько громкий факт, что о нем слышал весь мир. Американское правительство возложило ответственность за это на двух коренных нью-йоркцев – Джулиуса и Этель Розенберг.

Источник: "Спецслужбы" на 24 канале

Сегодня Розенбергов считают людьми, которые помогли СССР добиться успехов в освоении атомного оружия. Но действительно ли это так? И почему те, кого сегодня называют центральными фигурами в этой шпионской истории, – на самом деле не совсем шпионы – читайте дальше.

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Что известно о Розенбергах

► Джулиус Розенберг

Джулиус Розенберг родился в 1918 году в Нью-Йорке, в семье еврейских мигрантов из Российской Империи.

По профессии электротехник, что в будущем поможет Джулиусу построить неплохую карьеру.

В 1930-х годах Джулиус заинтересовался идеологией красных и вступил в Лигу молодых коммунистов США, которую впоследствии и возглавит.



Джулиус Розенберг / Фото Weekend

► Этель Грингласс

Этель Грингласс – будущая жена Джулиуса.

Как и ее муж, она тоже родилась в Нью-Йорке и тоже в еврейской семье.

Интересовалась музыкой, поэтому старалась строить карьеру в театре и пении. Однако пробиться на большую сцену не удалось и Этель пошла работать секретаршей. Но и там не получилось.

После нескольких скандалов на разных работах она устроилась секретаршей в Лиге молодых коммунистов, где и встретила Джулиуса. Между ними быстро закрутился роман. Впоследствии они обручились. Отсюда и началась их общая коммунистическая шпионская история.



Этель Грингласс / Фото AFP

В 1940 Джулиус устроился в сигнальный Корпус армии США. Там работал в инженерных лабораториях – должен был разрабатывать различные системы для управляемых ракет, новейшие радиоприемники и радары, а еще – инженерные лаборатории отвечали за разработки специализированных систем, которые могли бы обеспечить полную связь между различными подразделениями Вооруженных Сил Соединенных Штатов. Однако проработать там удалось лишь до 1945. Как только в Корпусе узнали о любви Юлиуса к коммунизму – его сразу же поперли.

Находясь на посту в ведомстве он умудрился сливать "советам" засекреченную информацию через радиосвязь. А еще Джулиусу удалось завербовать нескольких человек, которых он позже использовал в качестве курьеров для передачи документации,

– рассказал исследователь Дэвид.

Споры вокруг супругов

► История шпионажа Розенбергов вызывает споры у историков и исследователей до сегодняшнего дня. Одни считают, что пара шпионила в пользу СССР, соответственно наказание, которое они получили , вполне справедливое – их казнили.

Другие же считают, что шпионом был только Джулиус, Этель ни при чем.

► Одни уверяют, что Джулиус вербовал людей в ряды НКВД, а Этель в этом помогала, создавая базу. Этот аргумент появился после того, как ФБР установили, что вместе с Розенбергами информацию "советам" сливал ее брат.

А другие считают, что Этель просто знала, что муж шпионит в пользу Москвы, но сама участия в этом не принимала.

Проект Манхэттен

Считается, что работать на Москву Джулиус начал в 1942 году. Что ему обещали за это – неизвестно, но, как и в большинстве шпионских историй, вариант всего один – деньги.

К 1949 году он передал Кремлю тысячи документов с чертежами ракет, двигателей истребителей и главное – информацию по атомной бомбе. По крайней мере, так считают федералы. Поскольку он работал в инженерном отделе, то добраться до технической документации – совершенно не проблема. К тому же Джулиус искал людей, которые разрабатывали проект Манхэттен – это кодовое название программы разработки ядерного оружия в США. Над ней работали лучшие ученые мира. Когда Джулиус передавал информацию, то она была написана от руки. Это свидетельствует о том, что он не понимал в чертежах.

Внимание. В отчетах, опубликованных в 2008 году, говорилось о том, что Джулиус и в самом деле сливал информацию Советскому Союзу. Но там также говорилось, что разработки ядерного оружия уже давно не были секретом, а передача информации Москве состоялась только по той причине, что Джулиус пытался помочь Кремлю как можно скорее победить в борьбе против нацизма.

Кто такой Клаус Фукс

Среди людей, работавших над проектом Манхэттен, был человек по имени Клаус Фукс. Именно его личность и стала причиной подозрения со стороны федералов. Ведь Фукс – немецкий физик-теоретик. Его рассматривали как самое слабое звено, которое может предать США. Они, кстати, не ошиблись. Фукс сливал в СССР данные об атомных бомбах еще с 1943 года, но в рамках британских разработок для проекта Манхэттен.



Клаус Фукс / Фото warfor.me

Фукс работал над уточнением критической массы урана и проблемой разделения изотопов. Это именно та информация, о которой говорят в КГБ: ее не мог знать Джулиус, но прекрасно понимал Фукс. Поэтому прежде всего американцы взялись за немца. В феврале 1950 года по просьбе США британская агентура поймала Клауса и повезла на допрос, который проводили американские представители.

Американцам удалось узнать, что ключевая документация в вопросах создания и разработок в вопросах атомного оружия передавались в СССР благодаря Клаусу Фуксу. Во время допроса немец признался, что использовал американского химика Гарри Голда в качестве курьера.

Роль химика Гарри Голда

Тогда американская агентура взялась за Голда. После задержания и допроса он выдал Дэвида Грингласса – брата Этель Розенберг. И вот уже Дэвид и закрутил всю эту историю о том, что семья Розенберг на самом деле советские коммунистические шпионы.



Гарри Голд / Фото Wikipedia

По его словам, он присоединился к шпионам благодаря жене, якобы она его завербовала. А уже сама Этель попала в сеть крыс благодаря мужу. Якобы Розенберги держали связь с консулом Анатолием Яковлевым и именно через него сливали в Москву все, что могли.

Американцы к делу задержания предателей подошли максимально серьезно. Один из членов команды Розенбергов пытался бежать в Мексику, чтобы оттуда перебраться в Европу. Но американцы договорились с мексиканскими силовиками, которые вывезли его на границу и передали в руки соответствующих органов. Во всей этой истории виновными решили сделать именно Розенбергов.

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В чем виноваты Розенберги

Правительство возложило на них вину за то, что не смогло удержать в секрете свои разработки оружия, а еще – старалось найти виновных в том, что СССР опережали графики в вопросах атомного оружия – так считали журналисты. Они не брались вешать на Розенбергов вину за все американские неудачи.

А вот судьи и сторона обвинения были явно необъективными. СМИ писали, что Этель и Джулиус получили смертные приговоры только из-за политических мотивов этого дела и личной неприязни судьи к ним.

Дэвид Грингласс

Дэвид Грингласс – брат Этель – во время слушаний заявил, что Розенберги передали в Москву данные, касающиеся бомбы Толстяк, которую американцы сбросили на Нагасаки в августе 1945 года. Именно по аналогам той бомбы "советы" и создали собственное оружие. Общественность также считает, что задержание Этель провели только с той целью, чтобы расколоть Джулиуса, но он уверенно отказался признавать вину. Однако, как свидетельствуют некоторые рассекреченные документы, – муж Этель и в самом деле шпионил.



Дэвид Грингласс / Фото The Guardian

А вот в отношении его жены никаких веских доказательств нет, кроме как показаний ее брата, который позже признается – специально травил Розенбергов, чтобы защититься самому.

Что говорили сами Розенберги

Розенберги упорно отказывались признавать вину и предательство. Когда сторона обвинения уже окончательно загнала их в тупик, они воспользовались поправкой к Конституции США на право не свидетельствовать против себя. Этот шаг стал одним из поворотных в этом деле. Ведь такое решение уже свидетельствует о том, что человек что-то скрывает. И когда двое подозреваемых одновременно заявляют об использовании этой поправки – это конец. А учитывая, что ситуация и так была против них, шансов выйти сухими из воды не было.

До сих пор неизвестно, платил ли кто-нибудь Дэвиду Гринглассу за его показания в суде. Но все его обвинения касались исключительно Джулиуса и Этель. При этом он старался избегать обвинений в сторону других предателей.

Что интересно, у историков сегодня есть споры по поводу Клауса Фукса. Одна часть утверждает, что если бы не Фукс, "советы" не то что не взорвали бы бомбу в 1949 году, но и не сделали бы этого и в середине 1950-х. Другая половина настаивает на том, что секреты атомной бомбы все равно разгадали бы и без помощи Клауса.

Все потому, что после Второй мировой Москва (так же, как и Штаты) заставила бывших ученых нацистов работать в разных сферах обороны. Поэтому с Клаусом или без него, но бомбу создали бы. А вот сам факт того, что именно Джулиус вербовал людей, и привел к тому, что Дэвид, Клаус и другие получили тюремные сроки, но не Розенберги.

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Приговор

Их обвинили по 11 пунктам. В марте 1951 года их осудили по закону о шпионаже. Документ предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь. Учитывая специфику судебного дела, а именно политические мотивы и личную неприязнь, коллегия выбрала второй вариант.

Так, Джулиус и Этель стали первыми гражданами США, которых приговорили к смертной казни за шпионаж за все время холодной войны.



Джулиус и Этель Розенберг / коллаж 24 канала

Казнь провели 19 июня 1953 года в нью-йоркской тюрьме Синг Синг. Обоих посадили на электрический стул. Президента Эйзенхауэра просили о помиловании все: от ученых до мировых звезд, но он был непреклонен. Впрочем, рассекреченные документы показали, что шпионом был Джулиус, а не Этель. Получается, что ее казнили просто так.