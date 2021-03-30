"Внештатному агенту НАБУ" Евгению Шевченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая 2021 года. Однако уже 30 марта он вышел на свободу - за подозреваемого внесли 5 миллионов залога.

О том, что Шевченко вышел из СИЗО, издание сообщает со ссылкой на собственные источники. Залог внесли утром 30 марта.

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"Агент НАБУ" Шевченко вышел на свободу

Сделала это жена "агента НАБУ", однако собрать 300 тысяч гривен помогли друзья. Шевченко обязали носить электронный браслет, а также ограничили его передвижение по Киеву.

По данным источников издания, у Службы безопасности Украины нет претензий к Шевченко по теме "частной военной компании" экс-депутата Семена Семенченко.

Дело Семенченко и Шевченко: коротко