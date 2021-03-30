За "агента НАБУ" Шевченко внесли 5 миллионов залога, – СМИ
"Внештатному агенту НАБУ" Евгению Шевченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая 2021 года. Однако уже 30 марта он вышел на свободу - за подозреваемого внесли 5 миллионов залога.
Источник:ZN.UA
О том, что Шевченко вышел из СИЗО, издание сообщает со ссылкой на собственные источники. Залог внесли утром 30 марта.
Читайте также Для меня это было шоком, – Шевченко о подозрении в деле "частной армии"
"Агент НАБУ" Шевченко вышел на свободу
Сделала это жена "агента НАБУ", однако собрать 300 тысяч гривен помогли друзья. Шевченко обязали носить электронный браслет, а также ограничили его передвижение по Киеву.
По данным источников издания, у Службы безопасности Украины нет претензий к Шевченко по теме "частной военной компании" экс-депутата Семена Семенченко.
Дело Семенченко и Шевченко: коротко
- Служба безопасности Украины 24 марта 2021 года объявила о прекращении деятельности "частной военной компании".
- Евгению Шевченко и Семену Семенченко, которые якобы являются ее учредителями, объявили о подозрении.
- В частности, их подозревают в возможной организации противоправной схемы по ввозу военных запчастей и товаров из России. Это происходило вне таможенного контроля.
- Шевченко заявил, что не имеет никакого отношения к охранной компании, которую создал Семенченко.
- Печерский районный суд 26 марта избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
Поделиться новостью