За следующие 5 лет мы планируем втрое увеличить объем речных перевозок, – Криклий
Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внутреннем водном транспорте", регулирующий речную логистику в Украине. Также ввели штрафы для судовладельцев за нарушение закона.
Многие компании, в том числе и крупных инвесторов, которые вкладывают деньги в портовую инфраструктуру, заинтересованы в речных перевозках. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в программе "Что это было" на 24 канале.
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Речные перевозки – экономия
По его словам, это дешевле и экологичнее. Кроме того, это экономия на ремонтах дорог.
Наша цель – втрое увеличить объем речных перевозок за следующие 5 лет,
– отметил Криклий.
Он отметил, что базовый закон наконец приняли. После того, как его подпишет Президент Украины Владимир Зеленский, он вступит в силу.
Плохое состояние шлюзов
В министерстве инфраструктуры ожидают, что в следующем году получат часть денег от дорожного фонда (около 1%), которая будет финансировать именно речные перевозки. "Речные шлюзы в очень плохом состоянии, их нужно модернизировать. Если с ними что-то случится, будет техногенная катастрофа", – отметил министр.
Как сказал Криклий, модернизированные речные шлюзы:
- увеличат способность Днепра;
- восстановят те речные перевозки, которые еще в советское время были в хорошем состоянии.
Альтернатива дорожному транспорту
Также он добавил, что речные перевозки – это альтернатива дорожному транспорту. Он часто загружен утром и вечером людьми, которые идут на работу или возвращаются из нее.
Законопроект о водном транспорте: что известно
- Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте".
- Он в частности предусматривает либерализацию рынка и создание Госфонда развития внутренних водных путей.
- Также благодаря ему, можно возродить дешевый и самый экологичный способ доставки грузов – речные перевозки и создать эффективную речную логистику.
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