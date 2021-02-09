За 3 дня – более 350 нарушений: как боевики "соблюдают" перемирие
На Донбассе в течение 5 – 7 февраля зафиксировали, что боевики 374 раза нарушили режим прекращения огня. Среди них было 184 взрыва. Больше всего нарушений – в Донецкой области.
Источник:ОБСЕ
Основные нарушения зафиксировали возле Донецкой фильтровальной станции и неподалеку от Широкино.
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Оккупанты срывают перемирие
- Так, за 3 дня на Донбассе российские наемники 349 раз нарушили перемирие. За предыдущий отчетный период их было 8.
- На Луганщине выявили 25 нарушений, в предыдущем отчете отметили 2.
Кстати, оккупанты ограничивали передвижение миссии ОБСЕ вблизи Васильевки, Новой Марьевки, Шевченко, Приморского, Крещатицкого и Заиченко.
Сколько нарушений зафиксировали с начала перемирия
С начала договоренностей Трехсторонней контактной группы представители ОБСЕ выявили 8 461 нарушение режима прекращения огня. К слову, перемирие на Донбассе действует с 27 июля 2020 года.
Война на Донбассе: последние новости
- Возле Новомихайловки боевики 7 февраля прицельно обстреляли украинские позиции. В результате один украинский военный получил ранение, его госпитализировали.
- За сутки 6 февраля оккупанты 13 раз обстреляли военных ВСУ и ранили троих воинов. Еще трое украинских защитников подорвались на взрывчатке, двое погибли, один – ранен.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что на каждый выстрел боевиков следует отвечать выстрелом, а не ждать, пока кого-то убьют или ранят.
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