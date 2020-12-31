На Донбассе в 2020 году погибли по меньшей мере 75 военных: поименный список
На востоке Украины в течение тяжелого 2020 года погибли по меньшей мере 75 военных. Кроме того, были и небоевые потери. Российские наемники почти ежедневно цинично обстреливали украинские позиции на Донбассе.
Боевики постоянно применяют против украинских военных запрещенное минскими договоренностями оружие, сообщают в пресс-центре Объединенных сил. Всего оккупанты, как пишет 24 канал, потратили уже тысячи боеприпасов.
Обратите внимание Обострение на Донбассе: появились подробности гибели и ранениях украинских бойцов
Из-за мощных вражеских обстрелов с начала 2020 года Украина на передовой потеряла не менее 75 героев.
Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список
Январь 2020 года
- Юрий Сергеев – лейтенант 72-й ОМБр Черных Запорожцев погиб 1 января из-за ранения в голову. Основными версиями являются неосторожность и попытка самоубийства;
- Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 140-м отдельном разведывательном батальоне;
- Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
- Руслан Насальский – 24-летний воин 109-й ОГШБ погиб 5 января вблизи Павлополя при неизвестных обстоятельствах;
- Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от враждебного ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
- Александр Булык – 47-летний военный Госпогранслужбы 9 января умер в зоне ООС из-за заболевания сердца;
- Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 14 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
- Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;
- Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;
- Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевой задачи.
- Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
- Василий Муха – 31-летний боец 37-го ОМБП Запорожье погиб 20 января во время перестрелки с боевиками возле Опросного;
- Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
- Михаил Ошурко – 21-летний боец 40-й ОАБр умер 25 января в Луганской области при неизвестных обстоятельствах;
- Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-ой Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
- Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
Февраль 2020 года
- Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
- Александр Свинцицкий – 36-летний военный 72-й ОМБр Черных Запорожцев погиб 3 февраля в результате огнестрельного ранения головы в районе Золотого;
- Игорь Надолько – 51-летний парамедик "Ангелов Тайры" умер 7 февраля в зоне ООС из-за остановки сердца;
- Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
- Борис Шпачук – 52-летний полковник 128-й ОГШБ умер 18 февраля на боевой позиции возле Волновахи из-за разрыва тромба;
- Вадим Романов – 30-летний командир отделения 59-ой ОМПБр погиб при неуточненных обстоятельствах 20 февраля в результате пулевого ранения;
- Александр Тараскин – 36-летний полицейский скончался 22 февраля в зоне ООС от внезапной остановки сердца;
- Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб при исполнении боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
- Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный принимал участие в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
Март 2020 года
- Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72-й ОМБР Черных Запорожцев.
- Сергей Руських – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
- Владимир Черненко – 25-летний защитник, погиб в результате обстрела украинских позиций. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Имел звание старшего сержанта.
- Дмитрий Осичкин – 26-летний военный 34-й ОМПБ погиб 5 марта в районе села Пески от подрыва на взрывчатке;
- Дмитрий Фирсов – 40-летний боец погиб 6 марта вблизи Крымского в результате подрыва БМП на мине. Был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады, в которой командовал взводом.
- Сергей Черных – 29-летний боец погиб 8 марта в результате попадания ракеты боевиков в авто украинских военных. Он воевал в составе 57-ой отдельной мотопехотной бригады атамана Костя Гордиенко.
- Виктор Солтис – 34-летний младший сержант, служил в 131-м разведывательном батальоне ВСУ. Он родом из села Владимировка Кропивницкого района.
- Андрей Ведешин – 34-летний старший солдат, служил по контракту в 131-м отдельном разведывательном батальоне. Родом из Тульчинского района Винницкой области.
- Илья Пережогин – 26-летний младший сержант 131-го ОРБ погиб 10 марта вблизи Песков в результате попадания пули снайпера;
- Валерий Стельмах – 23-летний наводчик артиллеристов "Азова" скончался 16 марта в Мариуполе из-за остановки сердца;
- Богдан Петренко – 23-летний старший наводчик гранатометного взвода, служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
- Алексей Золин – 35-летний боец 30-й ОМБр имени Константина Острожского погиб 19 марта в районе Попасной из-за попадания пули вражеского снайпера.
- Владимир Мовчанюк – 36-летний младший сержант 57-й ОМПБр имени атамана Костя Гордиенко, погиб 30 марта от пули вражеского снайпера под Ясиноватой.
- Александр Маланчук – 23-летний командир 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты воинской части А3029. Герой родом из Черновцов. Погиб 31 марта во время выполнения военного долга.
Апрель 2020 года
- Алексей Куприков – 49-летний механик-водитель механизированного батальона девяносто третьей Отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Военный погиб 9 апреля под вражеским обстрелом: получил многочисленные осколочные ранения. У Алексея осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая служит в той же бригаде, где был сам Алексей.
- Леонид Скакуненко – 32-летний пехотинец с позывным "Барон", боец с 93-й ОМБр "Холодный Яр". Погиб утром 12 апреля, в Вербное воскресенье, во время боевого дежурства от враждебного обстрела из гранатомета. Сиротами остались сын от первого брака и жена.
- Андрей Шинкарук – лейтенант, выпускник Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Погиб 20 апреля вследствие тяжелого ранения от вражеского обстрела.
- Андрей Алешин – 33-летний военный 28-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 23 апреля. Он родом из поселка Славское Сколевского района на Львовщине. У погибшего бойца остались жена и родители.
- Алексей Лисин – 30-летний солдат из 93-й ОМБр "Холодный Яр". Погиб 28 апреля на боевом посту – в него попал осколок вражеского снаряда.
Май 2020 года
- Александр Карпика – 24-летний боец из Винницкой области. 13 мая получил огнестрельное пулевое сквозное ранение. Медикам не удалось спасти его жизнь.
- Дмитрий Кузьменко – сержант родом с Житомирщины, служил по контракту в одной из воинских частей Бердичева. Погиб 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил.
- Андрей Суприган – 30-летний майор, с начала боевых действий на Донбассе защищал Украину. Служил в восемьдесят первой десантно-штурмовой бригаде, был награжден орденом Богдана Хмельницкого III и II степеней. Погиб вместе с Кузьменко 13 мая во время учений в районе ООС.
- Евгений Сафонов – 31-летний военный 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Погиб 21 мая при взрыве грузовика ВСУ, в который попала мина подконтрольных России боевиков. Погибший герой был родом из Павлограда, что на Днепропетровщине.
- Виталий Лимборский – 24-летний младший сержант 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 мая в результате вражеского обстрела – пуля попала ему в голову.
Июнь 2020 года
- Леонид Добрянский – прапорщик, командир отделения взвода управления разведывательной роты. Погиб от минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью. Родом из Житомирщины, однако проживал с семьей в Киеве.
- Илья Струк – старший матрос ВМС ВСУ. Украинскому защитнику было всего 25 лет, погиб от обстрела. Родился в селе Летничье Владимир-Волынского района Волынской области. Службу защитник проходил в воинской части в городе Мариуполь.
- Богдан Коваленко – старший солдат 54 ОМБр. Парню было всего 22 года, а родом он из Харьковской области. Погиб 18 июня от пули снайпера.
- Иван Дедюх – сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" из Тернополя погиб 27 июня около Старогнатовки вследствие разрыва неизвестного боеприпаса.
Июль 2020 года
- Олег Шило – 29-летний стрелок-помощник гранатометчика в 30 отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Погиб от пули снайпера 8 июля. Родом из Киева.
- Тарас Матвеев – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Погиб во время обстрелов 10 июля. Родом из Львовщины, был активистом, волонтером и основателем "Поисковой инициативы Майдана".
- Евгений Чумаченко – военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Трагедия произошла во время прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения ООС. Родом из Одесской области.
- Николай Илин – военный медик погиб 13 июля, когда пытался помочь раненому. В этот момент оккупанты коварно открыли огонь. Служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты. Илин не украинец, имел позывной "Эстонец".
- Дмитрий Красногрудь – командир разведывательного взвода отдельного батальона 35 бригады морской пехоты. Подорвался на неизвестном взрывном устройстве 13 июля. Родом из Харькова, имел позывной "Мир".
- Артем Козий – 19-летний морской пехотинец 21 июля во время боевых действий на юге Донецкой области получил многочисленные травмы осколками. Семь часов врачи пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, тщетно.
- Ярослав Журавель – 40-летний командир отделения разведывательного взвода, уроженец села Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Погиб 13 июля под Зайцевым во время эвакуации с поля боя тела другого украинского бойца. У военного осталась жена и две дочери.
- Михаил Воронский – 54-летний военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. Проходил службу по контракту в военной части А3215 на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран афганец, активный участник Революции Достоинства.
- Артур Бахнар, Сергей Вергун и Владимир Перекрестов – все умерли из-за ухудшения состояния здоровья. В частности, известно, что Бахнар – от отека головного мозга, а Перекрестов – по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности. Последний родился в 1975 году.
Август 2020 года
- Сергей Похович – имел звание старшего сержанта. Воевал в подразделении разведки 42-го батальона 57-й бригады имени Костя Гордиенко. Погиб в результате взрыва 13 августа в районе Водяного Донецкой области. Тогда авто с украинскими военными наехало на мину. Также еще один военный получил травмы.
- Владимир Рудык – имел звание старшего лейтенанта. Погиб в результате неосторожного обращения с оружием: получил пулевое ранение. Трагедия произошла 21 августа в Новоайдарском районе Луганской области.
- Имя неизвестно – также погиб из-за неосторожного обращения с оружием и от пулевого ранения. Произошло это 12 августа во время выполнения боевой задачи.
Сентябрь 2020 года
- Артем Бондаренко – занимался эвакуацией военного имущества во время приближения пожара на Луганщине. Ранее военного объявили пропавшим без вести, однако впоследствии тело Бондаренко обнаружили под завалами блиндажа.
- Тарас Кубийович – уроженец села Ольховцы, что на Прикарпатье. Погиб неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. Боевики ударили там по позициям подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия.
- Виталий Грицишин – во время тушения пожара под Верхнеторецким 5 сентября зашел на минное поле врага, где подорвался и погиб.
- Владимир Хоменко – погиб вместе с Виталием Грицишиным.
- Руслан Волков – погиб в результате подрыва авторазливной станции на неизвестном устройстве 6 сентября в районе Новгородского.
- Роман Червинский – в результате неосторожного обращения с гранатой 16 сентября погиб в блиндаже в районе Новотошковского.
- Константин Оверко – умер 24 сентября в госпитале. Его ранил вражеский снайпер еще 20 июня и воин более 3 месяцев боролся за жизнь.
Октябрь 2020 года
- Руслан Панченко – уроженец города Смольная Черкасской области. Был солдатом контрактной службы. Погиб 13 октября при исполнении служебных обязанностей.
Ноябрь 2020 года
- Вячеслав Минкин – 31-летний фастивчанин, старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Погиб 24 ноября от пули снайпера под Авдеевкой.
Декабрь 2020 года
- Вадим Ефременюк – 22-летний боец был родом из Винницы. Погиб 29 декабря в зоне ООС, пока официальная причина смерти военного неизвестна.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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