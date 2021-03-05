YouTube заблокировал трансляцию медведчуковского "112 Украина"
Популярный видеохостинг YouTube заблокировал прямую трансляцию пророссийского телеканала "112 Украина". Ранее этот вещатель попал под санкции СНБО и его связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Источник:24 канал
Сейчас сам канал доступен и даже на нем можно посмотреть видео. Однако видеотрансляции нет. Правда, сам вещатель перепостил лайв совсем другого ютуб-канала.
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