YouTube заблокировал канал Александра Дубинского
Популярный видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата Александра Дубинского. Ранее Министерство финансов США ввело против него санкции.
Источник: 24 канал
Если зайти на ютуб-канал Дубинского, то появится надпись: "эта учетная запись заблокирована из-за нарушения правил сообщества YouTube".
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Поэтому ко всем видео, опубликованным на ресурсе, теперь нет доступа.
Невозможно и посмотреть последние видео Дубинского. В частности, его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что ролики больше не доступны, поскольку канал удален.
К слову, на канале было 350 тысяч подписчиков.
Такое вы увидите, если попробуете зайти на ютуб-канал Дубинского / Скриншот из ресурса
Что об этом говорит Шабунин
Директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в фейсбуке поздравил Дубинского с блокировкой его YouTube-канала.
Это прямое следствие санкций США,
– написал Шабунин.
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