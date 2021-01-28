Популярный видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата Александра Дубинского. Ранее Министерство финансов США ввело против него санкции.

Источник: 24 канал

Если зайти на ютуб-канал Дубинского, то появится надпись: "эта учетная запись заблокирована из-за нарушения правил сообщества YouTube".

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Поэтому ко всем видео, опубликованным на ресурсе, теперь нет доступа.

Невозможно и посмотреть последние видео Дубинского. В частности, его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что ролики больше не доступны, поскольку канал удален.

К слову, на канале было 350 тысяч подписчиков.



Такое вы увидите, если попробуете зайти на ютуб-канал Дубинского / Скриншот из ресурса

Что об этом говорит Шабунин

Директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в фейсбуке поздравил Дубинского с блокировкой его YouTube-канала.

Это прямое следствие санкций США,

– написал Шабунин.

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