Видеохостинг YouTube обозначил российский фильм об оккупации Крыма как неприемлемый и оскорбительный для некоторой аудитории. Речь идет о пропагандистской ленте режиссера Андрея Кондрашова "Крым. Путь домой".

Фильм опубликован на ютубе канала "Россия 24". Компания установила на видео двойное предупреждение.

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Перед просмотром фильма появляется надпись: "Этот контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей".

Если пользователь соглашается продолжить просмотр, то появляется еще одно предупреждение. Поэтому для того, чтобы посмотреть ленту, следует снова нажать кнопку согласия.

Почему YouTube пометил фильм

В компании Google пояснили, что установили на фильм "Крым. Путь домой" возрастные ограничения еще в апреле 2020 года. Это связано со сценами насилия, информирует "Медуза".

Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, поскольку сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей,

– заявили в компании.

В то же время сам автор ленты считает, что фильм отметили из-за приближения годовщины оккупации полуострова. Сейчас он, мол, вызывает интерес общества.