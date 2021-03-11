Власти России пытаются бороться с такими соцсетями как Twitter, YouTube и TikTok. Однако заблокировать их на территории страны она не сможет – последствия для режима хорошими не будут.

В то же время в Кремле пытаются противодействовать "угрозе с запада" благодаря старшему поколению россиян. Об этом в своем блоге "Антифейк" рассказал журналист и ведущий Егор Скорина.

Смотрите полный выпуск блога Путин "прикрывается" детским порно, чтобы закрыть Twitter в России

Он пояснил, что закрыть соцсети в России Путин не может, это вызовет волну новых акций протеста. В то же время – видео пропагандиста Владимира Соловьева на ютубе не приносят успеха для власти, он неинтересен для молодежи, добавил Скорина.

"Сейчас YouTube – это основной конкурент телевизионных пропагандистов в России, который уничтожает их", – сказал журналист.

Как в Кремле с "запрещенной" информацией

Ранее Путин сам говорил о внешней угрозе с Запада в интернете, однако сейчас он опирается на старших людей, сказал Егор Скорина.

Он (Путин – 24 канал) пытается донести им, что в сети одна запрещенная информация, и эти граждане должны защитить своих детей и внуков от пользования интернетом,

- считает журналист.

По словам ведущего, после соответствующих заявлений российских властей складывается впечатление, что в преступных целях втягивают детей в политику и используют для этого интернет не "какие-то" люди, как говорит Путин, а известные – которые цинично прикрываются от гнева сограждан.

Смотрите видеоблог Егора Скорины "Антифейк" на 24 канале: