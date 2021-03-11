YouTube – конкурент пропагандистов, – Скорина объяснил, закроют ли соцсети в России
Власти России пытаются бороться с такими соцсетями как Twitter, YouTube и TikTok. Однако заблокировать их на территории страны она не сможет – последствия для режима хорошими не будут.
Источник:24 канал
В то же время в Кремле пытаются противодействовать "угрозе с запада" благодаря старшему поколению россиян. Об этом в своем блоге "Антифейк" рассказал журналист и ведущий Егор Скорина.
Смотрите полный выпуск блога Путин "прикрывается" детским порно, чтобы закрыть Twitter в России
Он пояснил, что закрыть соцсети в России Путин не может, это вызовет волну новых акций протеста. В то же время – видео пропагандиста Владимира Соловьева на ютубе не приносят успеха для власти, он неинтересен для молодежи, добавил Скорина.
"Сейчас YouTube – это основной конкурент телевизионных пропагандистов в России, который уничтожает их", – сказал журналист.
Как в Кремле с "запрещенной" информацией
Ранее Путин сам говорил о внешней угрозе с Запада в интернете, однако сейчас он опирается на старших людей, сказал Егор Скорина.
Он (Путин – 24 канал) пытается донести им, что в сети одна запрещенная информация, и эти граждане должны защитить своих детей и внуков от пользования интернетом,
- считает журналист.
По словам ведущего, после соответствующих заявлений российских властей складывается впечатление, что в преступных целях втягивают детей в политику и используют для этого интернет не "какие-то" люди, как говорит Путин, а известные – которые цинично прикрываются от гнева сограждан.
Смотрите видеоблог Егора Скорины "Антифейк" на 24 канале:
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