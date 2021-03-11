Влада Росії намагається боротися із такими соцмережами як Twitter, YouTube та TikTok. Проте заблокувати їх на території країни вона не зможе – наслідки для режиму хорошими не будуть.

Водночас у Кремлі намагаються протидіяти "загрозі із Заходу" завдяки старшому поколінню росіян. Про це у своєму бозі "Антифейк" розповів журналіст та ведучий Єгор Скоріна.

Дивіться повний випуск блогу Путін "прикривається" дитячим порно, щоб закрити Twitter у Росії

Він пояснив, що закрити соцмережі в Росії Путін не може, це викличе хвилю нових акцій протесту. Водночас – відео пропагандиста Володимира Соловйова на ютубі не приносять успіху для влади, він нецікавий для молоді, додав Скоріна.

"Наразі YouTube – це основний конкурент телевізійних пропагандистів в Росії, який знищує їх", – сказав журналіст.

Як у Кремлі із "забороненою" інформацією

Раніше Путін сам говорив про зовнішню загрозу із Заходу в інтернеті, однак наразі він спирається на старших людей, сказав Єгор Скоріна.

Він (Путін – 24 канал) намагається донести їм, що в мережі одна заборонена інформація і ці громадяни повинні захистити своїх дітей та онуків від користування інтернетом,

– вважає журналіст.

За словами ведучого, після відповідних заяв російської влади складається враження, що в злочинних цілях втягують дітей в політику і використовують для цього інтернет не "якісь" люди, як каже Путін, а відомі – які цинічно прикриваються від гніву співгромадян.

Дивіться відеоблог Єгора Скоріни "Антифейк" на 24 каналі: