Рада ЄС продовжила ще на один рік санкції для Януковича і його поплічників. Однак зі списку, як і йшлося вже раніше, виключили Арбузова і Табачника.

Санкції будуть чинними до 6 березня 2022 року. Банду Януковича визнали винними в незаконному привласненні державних грошей України чи зловживанні службовим становищем.

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Санкції ЄС: з кого їх зняли

Активи сімох осіб, що зареєстровані чи зберігаються на території Євросоюзу, будуть заморожені. Однак в ЄС зазначили: проти двох осіб санкції не продовжуватимуть. У повідомленні на сайті Ради ЄС немає імен осіб, на яких наклали санкції.

Однак журналістам раніше стало відомо: санкції знімають з ексміністра освіти Дмитра Табачника і прем'єра Сергія Арбузова. Санкції зняли, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їхнього збереження.

У Раді ЄС відзначили, що це рішення ухвалили на підставі щорічного огляду вжитих заходів.

Санкції проти Януковича