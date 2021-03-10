Євросоюз підтримав американські санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. США заборонили бізнесмену та його сім'ї в'їзд до країни.

Водночас в ЄС наголосили на важливості розслідування шахрайства у Приватбанку в Україні. Про це 10 березня повідомив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

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ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів запровадити заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадовця в українській владі,

– сказав він.

ЄС і США мають координувати свою політику

Петер Стано зауважив, що важливо аби Євросоюз і Штати координували свою політику у питаннях, де вони мають спільні інтереси.

За його словами, це питання вже обговорювали під час останніх контактів на найвищому рівні.

Насамкінець речник додав, що у санкційних режимах ЄС, які мають стосунок до України, немає "критерію, який би дозволяв накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

Санкції проти Коломойського: коротко

Держдеп США на початку березня 2021 року запровадив санкції проти Ігоря Коломойського, йому заборонили в'їзд до країни.

Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках. Зокрема, причетність до значної корупції.

Після цього у президента Володимира Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу