Чернівецька область, ймовірно, потрапить у помаранчеву карантинну зону. Адже там зростає кількість хворих на коронавірус COVID-19.

Показники захворюваності вказують на те, що скоро на Буковині доведеться посилювати обмеження. Таку думку висловила Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА.

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Варто зауважити, що лише за минулу добу, 18 лютого, у Чернівецькій області підтвердили понад 450 нових випадків коронавірусу COVID-19.

"Ми розуміємо, що будуть оцінювати показники напередодні, аби правильно віднести регіон у ту чи іншу зону епідемічної небезпеки", – зазначила чиновниця.

Єдине, що ми точно знаємо, що за тими показниками, які є зараз, наш регіон потрапить у помаранчеву зону,

– наголосила Гусак.

Зауважимо, що станом на 19 лютого у Чернівецькій області загалом виявили 49 963 випадки коронавірусу. Від ускладнень померли 942 людини. Одужав 43 311 пацієнт.

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