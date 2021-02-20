У Кремлі вже виробили імунітет до тих санкцій, які вже існують, отож обмеження необхідно посилювати. За словами віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова, в іншому випадку Росія може розширити свою агресію далі до Європи.

Про це Резніков заявив під час брифінгу для країн-членів ООН.

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Європі необхідна гарантія безпеки на сході континенту

Віцепрем'єр також подякував партнерам, які вводять каральні обмеження проти Росії. Проте санкції, наполягає Резніков, треба посилити.

Якщо не посилити міжнародний тиск на державу-окупанта, це може призвести до експансії військової агресії далі до Європи. Якщо ж вжити адекватних заходів підтримки України, Європа отримає гарантію безпеки на сході континенту – від Балтики до Чорного моря,

– наголосив Резніков.

Мінські угоди необхідно модернізувати

Щодо Мінських угод, то незважаючи на те, що Москва їх постійно порушує, Україна виконувати їх не відмовиться. Проте, зауважив Резніков, домовленості слід модернізувати. Мовиться про черговість виконання пунктів Комплексу заходів.

За яких умов можливе політичне врегулювання

"Адже політичне врегулювання, а простою мовою вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, можливе виключно за наступних умов: після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань; відновлення контролю з боку уряду України україно-російського кордону, вибори мають відбуватись згідно з законодавством України", – пояснив Резніков.

До теми Україна не буде відходити від мінських домовленостей, – Резніков

Загострення на Донбасі обговорили на засіданні РНБО

Зазначимо, що загострення ситуації на Донбасі винесли на засідання РНБО 19 лютого. Ця частина обговорення була закритою. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що вирішили повернутись до 5 сценаріїв врегулювання конфлікту. Вони були затверджені ще у грудні 2019 року.