Якою буде перша розмова Зеленського і Байдена: припущення експосла
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та очільник України Володимир Зеленський можуть поговорити телефоном вже у найближчі тижні. Таку думку висловив дипломат Джон Хербст.
Джерело: "Голос Америки"
Після розмови лідерів двох держав всі застереження та сумніви щодо підтримки Байденом України зникнуть. Про це колишній посол в Україні заявив в інтерв'ю.
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Байден наполягатиме на реформах
Водночас він наголосив, що Байден, на відміну від Трампа, наполягатиме на реформах в Україні.
Він протидіятиме агресії Кремля, він виступатиме за підтримку України у війні, яку веде Москва. І він наполягатиме на реформах в Україні, щоб вона подбала про свою внутрішню вразливість,
– зазначив Хербст.
Найголовніше, як сказав дипломат, це політична направленість адміністрації Байдена.
Захист України
За його словами, Байден – найкращий очільник США за 12 років з питань протидії Росії і захисту України. Він також зауважив, що президент розуміє процеси в Україні так, як їх розуміють деякі західні політики.
Турбуватись не треба
Хербс також додав, що Україні не варто турбуватися про розмову Байдена і Путіна. Адже новий президент США "потужно виступає за територіальну цілісність України".
Розмова Байдена і Путіна: коротко
- Очільники США та Росії провели телефонну розмову 26 січня 2021 року.
- Однією з тем розмови були пропозиції Байдена щодо продовження нового договору СНО з Росією на 5 років та рішуча підтримка Сполученими Штатами суверенітету України.
- Щодо України між Путіним і Байденом виникли розбіжності, але в Кремлі заявили, що сторони готові до діалогу.
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