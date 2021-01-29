Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та очільник України Володимир Зеленський можуть поговорити телефоном вже у найближчі тижні. Таку думку висловив дипломат Джон Хербст.

Джерело: "Голос Америки"

Після розмови лідерів двох держав всі застереження та сумніви щодо підтримки Байденом України зникнуть. Про це колишній посол в Україні заявив в інтерв'ю.

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Байден наполягатиме на реформах

Водночас він наголосив, що Байден, на відміну від Трампа, наполягатиме на реформах в Україні.

Він протидіятиме агресії Кремля, він виступатиме за підтримку України у війні, яку веде Москва. І він наполягатиме на реформах в Україні, щоб вона подбала про свою внутрішню вразливість,

– зазначив Хербст.

Найголовніше, як сказав дипломат, це політична направленість адміністрації Байдена.

Захист України

За його словами, Байден – найкращий очільник США за 12 років з питань протидії Росії і захисту України. Він також зауважив, що президент розуміє процеси в Україні так, як їх розуміють деякі західні політики.

Зауважимо! В Офісі Президента назвали першу розмову очільника США Джозефа Байдена та глави Росії Володимира Путіна ідеальною для інтересів України.

Турбуватись не треба

Хербс також додав, що Україні не варто турбуватися про розмову Байдена і Путіна. Адже новий президент США "потужно виступає за територіальну цілісність України".

Розмова Байдена і Путіна: коротко